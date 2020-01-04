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04.01.2020 19:53
Рубрика: Спорт

Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира

Текст: Илья Соболев
Сборная России вышла в финал молодежного (до 20 лет) чемпионата мира по хоккею, который в эти дни проходит в Чехии. В матче 1/2 финала наши в овертайме одолели Швецию - 5:4.

Дорога к полуфиналу у команд получилась разной. Шведы катком прошлись по соперникам в группе "А", одержав пять побед из пяти возможных, а затем разгромили в четвертьфинале хозяев льда чехов - 5:0. Путь россиян был более тернистым. Два поражения на групповой стадии сделали добычу путевки в плей-офф немного нервной. А победа над швейцарцами в 1/4 финала (3:1) вышла на редкость невзрачной.

Фото: Simon Hastegard / BILDBYRAN
Канада - Финляндия - онлайн-трансляция полуфинала МЧМ по хоккею

И все же, шансы соперников в полуфинальном матче те же букмекеры оценивали почти одинаково. Как показала игра, неспроста. Встреча началась обескураживающе для россиян. Скандинавы распечатали ворота Ярослава Аскарова, которому в этот раз был доверен российский пост номер один, уже на 16-й секунде. Отличился Расмус Сандин.

А затем испытывать шок пришел черед уже шведской сборной. Сначала на 4-й минуте Иван Морозов реализовал численное большинство наших. А после лучший бомбардир "Тре крунур" и всего турнира Нильс Хегландер зачем-то выставил локоть в лицо Григорию Денисенко и получил штраф 5+20. Пятиминутным розыгрышем лишнего россияне воспользовались лишь однажды. На 7-й минуте на добивании удачно сыграл Александр Хованов - 2:1. Зато наши продолжили по инерции владеть инициативой и до перерыва успели еще раз огорчить соперника. На 13-й минуте Егор Соколов воспользовался ошибкой шведского голкипера и с острейшего угла поразил пустые ворота - 3:1.

Увы, удержать хотя бы такое преимущество команда Брагина до конца первого периода не смогла. На 15-й минуте Самуэль Фагемо наказал россиян за удаление Александра Романова - 2:3.

Во втором периоде "Тре крунур" окончательно пришли в себя, а на экваторе матча еще и сравняли счет. В этом им помогла сама российская команда. Хованов в не самой очевидной ситуации схлопотал удаление 2+10, и Сандин на 32-й минуте оформил дубль - 3:3.

Перестройка без одного из лидеров заняла у наших время. Тем не менее, концовка второй 20-минутки прошла под диктовку нашей "молодежки". Под самый занавес вернейший шанс упустил Кирилл Марченко, не сумевший поразить пустые шведские ворота после изумительной передачи Василия Подколзина.

Если у наших реализация большинства разладилась, то шведы, наоборот, наладили этот компонент. И в третьем периоде использовали численное преимущество уже в третий раз подряд. На 45-й минуте автором гола стал Нильс Лундквист - 4:3. А наш голкипер Ярослав Аскаров уступил место своему напарнику Амиру Мифтахову.

Главное, что такое развитие событий не сбило россиян с толку. На 49-й минуте Хованов и Соколов разыграли стремительную двухходовку, которую последний завершил мастерским броском под перекладину с близкой дистанции - 4:4.

В оставшееся основное время у обеих команд было достаточно возможностей, чтобы решить исход матча в свою пользу до овертайма, но, в итоге, избежать дополнительной 10-минутки не удалось.

И вот там удачливей оказалась сборная России. Иван Морозов на 65-й минуте подхватил шайбу в своей зоне, проехал через всю площадку и завершил свой рейд точным броском - 5:4. Интересно, что до этой игры у центрфорварда, оформившего дубль, не было ни одного гола на чемпионате мира.

Соперником наших в финальном матче станет победитель в паре Канада - Финляндия. Второй полуфинал состоится в 21.00 по московскому времени.

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