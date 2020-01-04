Первый финалист молодежного чемпионата мира по хоккею определится в противостоянии шведов и россиян.

Скандинавы выглядят на турнире очень лихо. Шведы выиграли все матчи на групповом этапе, а в 1/4 финала оказались наголову сильнее чехов. Не сравнить с тем, каков был путь россиян к этой встрече.

Наша сборная в стартовом матче уступила чехам, затем разгромила Канаду, но в следующем матче против США была бледной тенью самой себя. Выйдя из группы с третьего места, Россия в четвертьфинале не без труда справилась со Швейцарией. Во многом благодаря игре в большинстве россияне проползли в полуфинал.

Вообще, игра в неравных составах на этом первенстве получается у сборной России не очень уверенно. До игры с Германией мы не могли реализовать ни одной попытки. Удручала прямолинейность, с которой наша молодежка разыгрывала лишнего игрока.

Со шведами, во-первых, шансов на реализацию будет немного, потому что скандинавы редко удаляются. Во-вторых, шведы одни из лучших по игре в большинстве с показателем реализации 40%. У россиян только 20%. Правда, отметим, что сборная России лучшая по игре в меньшинстве - три пропущенные шайбы за 25 удалений.

Матч Швеция - Россия начнется в 17:00 мск. Увидимся на онлайн-трансляции на сайте "РГ"!