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04.01.2020 00:05
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция полуфинала МЧМ по хоккею Швеция - Россия

Текст: Никита Лашкул

Первый финалист молодежного чемпионата мира по хоккею определится в противостоянии шведов и россиян.

Скандинавы выглядят на турнире очень лихо. Шведы выиграли все матчи на групповом этапе, а в 1/4 финала оказались наголову сильнее чехов. Не сравнить с тем, каков был путь россиян к этой встрече.

Фото: Simon Hastegard / BILDBYRAN
Канада - Финляндия - онлайн-трансляция полуфинала МЧМ по хоккею

Наша сборная в стартовом матче уступила чехам, затем разгромила Канаду, но в следующем матче против США была бледной тенью самой себя. Выйдя из группы с третьего места, Россия в четвертьфинале не без труда справилась со Швейцарией. Во многом благодаря игре в большинстве россияне проползли в полуфинал.

Вообще, игра в неравных составах на этом первенстве получается у сборной России не очень уверенно. До игры с Германией мы не могли реализовать ни одной попытки. Удручала прямолинейность, с которой наша молодежка разыгрывала лишнего игрока.

Со шведами, во-первых, шансов на реализацию будет немного, потому что скандинавы редко удаляются. Во-вторых, шведы одни из лучших по игре в большинстве с показателем реализации 40%. У россиян только 20%. Правда, отметим, что сборная России лучшая по игре в меньшинстве - три пропущенные шайбы за 25 удалений.

Матч Швеция - Россия начнется в 17:00 мск. Увидимся на онлайн-трансляции на сайте "РГ"!

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