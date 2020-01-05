Британия вернет корабли для охраны Ормузского пролива

Британские военные возобновят охрану торговых судов, следующих в Ормузский пролив. Об этом заявил глава минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

Сопровождение британского торгового флота в Ормузском проливе обеспечат два корабля - HMS Montrose и HMS Defender. Данному решению поспособствовал рост напряженности на Ближнем Востоке в результате убийства США генерала КСИР Касема Сулеймани. "Правительство примет все необходимые шаги, чтобы защитить наши корабли и граждан в этом время", - цитирует Уоллеса РИА Новости.

В декабре 2019 года Лондон заявил о прекращении сопровождения судов в Ормузском проливе после проведенных нескольких месяцев в районе Персидского залива.

Напомним, в июле минувшего года силы иранского Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. После этого госдепартамент США объявил о создании коалиции с целью обеспечения свободы судоходства в регионе. К ней присоединились Великобритания, Бахрейн, Австралия.