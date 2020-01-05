Германия призвала Иран не мстить за смерть Сулеймани

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен убедить власти Ирана отказаться от планов мести США после ликвидации генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Он заверил, что Берлин готов задействовать все рычаги в ООН, в ЕС и в диалоге с Тегераном, чтобы противостоять дальнейшей эскалации ситуации.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства признался, что находится в тесном контакте с британским и французским коллегами, главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем и госсекретарем США Майком Помпео.

Маас отметил, что миссия международной коалиции в Ираке должна быть продолжена для противодействия ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"), несмотря на возникшую конфронтацию с США. При этом министр добавил, что убийство Сулеймани делает обстановку на Ближнем Востоке все более непредсказуемой, пишет издание Bild am Sonntag. По его словам, любая провокация может дать старт неконтролируемой спирали насилия с непредсказуемыми последствиями.

Напомним, США провели спецоперацию по ликвидации в районе аэропорта в Багдаде руководителя элитной иранской спецслужбы генерала Касема Сулеймани. Тегеран заявил о праве на ответные действия.