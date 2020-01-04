Президент Ирана предупредил США о тяжких последствиях убийства Сулеймани

США понесут всю ответственность за последствия в регионе Ближнего Востока после убийства руководителя спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. С таким заявлением выступил президент Ирана Хасан Роухани.

"Убийство генерала Касема Сулеймани сделало наш народ еще сильнее и решительнее, чем прежде. Ответственность за все последствия этого террористического акта в регионе полностью ляжет на США, и они заплатят за это высокую цену", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Роухани.

По мнению президента ИРИ, политика США представляет для региона реальную опасность.

"К сожалению, американцы встали на новый путь, который может быть весьма опасным для всего региона. В этих условиях необходимы более тесная координация и консультации дружественных стран", - отметил Роухани на встрече в Тегеране с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.

При этом иранский президент подчеркнул, что США выступают главным деструктивным элементом в регионе, и пока они там присутствуют ни о какой стабильности и безопасности речи быть не может.