Убийство генерала Сулеймани: США опробовали радикальные методы

Власти США, проведя в третьей стране операцию по ликвидации боевого генерала Касема Сулеймани, национального героя Ирана, опробовали новый, агрессивный и непродуманный метод поведения на международной арене.

Этот "безрассудный" шаг Трампа, по мнению большинства политиков и экспертов, в том числе и в Вашингтоне, свидетельствует о том, что американская администрация склонна изначально отрицать сам факт переговоров, имеющий целью минимизацию взрывоопасной ситуации в самой горячей точке мира. Ликвидация официального лица государства - члена ООН, жестокая и бессмысленная, в третьей стране по наводке "крота", проведенная без согласования с законодательной ветвью власти (конгрессом), по простой "новогодней отмашке" президента США, разрушает всю систему международных отношений. На которую Трампу и его горячим головам из окружения, откровенно подставляющего своего президента, всегда было, мягко говоря, наплевать.

Реакция России

Вслед за этим в пятницу последовала реакция практически всего мирового сообщества, осудившего силовую акцию главы Белого дома. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон 3 января провели телефонный разговор, в ходе которого выразили озабоченность в связи с гибелью Касема Сулеймани. Лидеры двух стран отметили, что эта силовая акция может серьезно обострить ситуацию в регионе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров со своей стороны указал Соединенным Штатам на грубое нарушение норм международного права в свете убийства американскими военными Касема Сулеймани. В пятницу Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майклом Помпео, в котором выразил позицию Москвы относительно операции американцев в окрестностях Багдада.

По словам российского министра, "целенаправленные акции государства - члена ООН по устранению официальных лиц другого государства - члена ООН, да к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения". Лавров указал на тяжелые последствия действий США "для регионального мира и стабильности", которые "не способствует усилиям по нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а, напротив, ведут к новому витку эскалации".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что удар США по аэропорту в окрестностях Багдада приведет к "эскалации напряженности в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей".

Константин Косачев, председатель Комитета по международным делам Совета Федерации, обращает внимание на то, что спустя сутки после убийства генерала Сулеймани в Багдаде обсуждение этой ситуации, во всяком случае на международных площадках, все больше уходит от главного и сводится к тому, заслуживал ли Сулеймани своей участи или нет. Как отмечает российский сенатор, "это в корне неверное направление дискуссии, выгодное только американским авторам авиаудара". "Главное в другом. Удар был нанесен по территории суверенного государства, не находящегося в состоянии войны с США. Использовались военные подразделения, находящиеся на территории этого государства с четко ограниченным мандатом - только противодействие ИГИЛ (группировка запрещена в РФ). Уничтожены лица, занимающие официальные должности в третьем государстве. Использованы доморощенные обвинения в пособничестве терроризму, не сертифицированные ООН (Корпус стражей исламской революции признан террористической организацией только самими США). И, наконец, сам удар американцами лицемерно обозначен как "самооборона", призванная защитить от угроз, находящихся за рубежом военнослужащих США", - подчеркнул Константин Косачев.

Реакция мировых столиц

О грубом нарушении норм мирового права Белым домом напомнили и в мировых столицах. Убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани равноценно развязыванию войны. Об этом в интервью CNN заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи. По его словам, Тегеран "не может закрыть глаза на произошедшее и месть будет суровой". "Иран будет действовать по своему выбору, место и время определит сам", - заявил Раванчи.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подчеркнул, что Пекин "последовательно выступает против использования военной силы в международных отношениях", призвав "уважать суверенитет и территориальную целостность Ирака, а также защищать мир и стабильность в Персидском заливе". Он особенно отметил, что Вашингтону необходимо "проявить сдержанность" с тем, чтобы предотвратить разрастание конфликта.

Президент Сирии Башар Асад выразил солидарность с народом Ирана в связи с убийством главы спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани американскими военными. "Асад заявил, что поддержка сирийской армии со стороны Сулеймани "не будет забыта", - сообщается в заявлении пресс-службы сирийского лидера.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди расценил американский авиаудар по аэропорту Багдада как акт агрессии против его страны. "Это приведет к войне в Ираке и регионе",- заявил он в Twitter.

Спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар в своем Twitter написала, что "целенаправленные убийства" Сулеймани и других находившихся с ним лиц "являются, вероятнее всего, незаконными и нарушают международное законодательство в области прав человека".

#Iraq: The targeted killings of Qasem Soleiman and Abu Mahdi Al-Muhandis are most lokely unlawful and violate international human rights law: Outside the context of active hostilities, the use of drones or other means for targeted killing is almost never likely to be legal (1) — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) January 3, 2020

Как был отдан приказ

Стало известно о том, что операция по ликвидации генерала обсуждалась Трампом секретно с узким кругом советников, о нем не знали даже некоторые сотрудники Белого дома, сообщает Bloomberg. Среди них были советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, госсекретарь Майк Помпео, отменивший поездку в ряд стран СНГ, а также вице-президент Майк Пенс. Все эти лица давно известны своей приверженностью силовым вариантам решения глобальных международных проблем.

Трамп, принявший решение о ликвидации генерала Сулеймани, сбросил "маску миротворца", которую он так красочно рекламировал в предновогоднюю ночь в своем флоридском имении перед журналистским пулом. Как отмечают многие аналитики и пользователи соцсетей, глава Белого дома окончательно убедил мировую общественность, что его словам нельзя верить.

Поразительно, но вот что писал Трамп в 2011 году в своем Twitter, тогда найдя лишний повод "пройтись" по столь не нелюбимому им Бараку Обаме. "Чтобы быть переизбранным, Барак Обама пойдет на войну с Ираном, - написал Трамп, добавив: "Не позволяйте Обаме разыграть карту Ирана, чтобы пойти на войну и быть избранным, берегитесь республиканцев!". Как говорится, без комментариев. Особенно, накануне предвыборных баталий, которые предстоят этому некогда "миротворцу".

Don't let Obama play the Iran card in order to start a war in order to get elected--be careful Republicans! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2012

Талант Трампа, как "бизнесмена-одиночки", который несколько раз находился на грани банкротства, но сколотил миллиардное состояние, признают даже его недруги. Нельзя отрицать его достижений в области экономической политики на посту президента. Он способствовал созданию десятков тысяч рабочих мест, умело, по его мнению, ведет торговые войны со всем миром. Но этот же, не терпящий оговорок, наступательный подход, Трамп, как слон в посудной лавке, применяет, когда речь идет о крайне острых и деликатных вопросах государственного управления и мировой внешней политики. Лучше, чем автор нашумевшей книги "Предупреждение", скрывающийся пол псевдонимом "Аноним", и не скажешь. "Трамп до сих пор не понимает, как работает исполнительная власть. Он говорит министру обороны делать то, что входит в обязанности государственного секретаря. Он говорит генеральному прокурору делать то, что является работой директора национальной разведки. Иногда он говорит своему зятю, Джареду Кушнеру, выполнять всю их работу сразу, включая переосмысление заботы о ветеранах Америки, ведение переговоров о мире на Ближнем Востоке, проведение реформы уголовного правосудия и деликатные беседы с иностранными союзниками, - жестко, но справедливо пишет автор, который, по его словам, занимает ответственный пост в Белом доме, делая весьма интересный вывод. - Трамп - хулиган. Запугивая других, он верит, что может получить то, что он хочет, а не то, что справедливо. Это философия, которой он хвастается".

Реакция США

Политические соперники Трампа в Соединенных Штатах, которые инициировали процесс импичмента президенту, назвали "безрассудным" решение главы Белого дома о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Шаг Трампа в очередной раз подлил масла в огонь политического противостояния республиканцев и демократов.

Джо Байден, кандидат в президенты США от демократической партии и, по мнению аналитиков, главный потенциальный соперник Трампа на выборах, заявил, что Дональд Трамп "бросил динамитную шашку в небольшой ящичек", сообщает The Associated Press. По его словам, решение главы Белого дома может поставить США "на грань крупного конфликта на Ближнем Востоке". "Трамп обязан объяснить американскому народу стратегию и план по обеспечению безопасности наших войск и персонала посольства", - отметил Байден.

По мнению Элизабет Уоррен, сенатора-демократа от штата Массачусетс и еще одного кандидата в президенты США, "безрассудный шаг Трампа обостряет ситуацию с Ираном и увеличивает вероятность новых смертей и нового конфликта на Ближнем Востоке".

"Опасная эскалация Трампа приближает нас к еще одной катастрофической войне на Ближнем Востоке, которая может стоить бесчисленных жизней и триллионов долларов", - отметил еще один непримиримый критик Дональда Трампа, сенатор-демократ Берни Сандерс.

Операция в отношении иранского генерала также вызвала критику со стороны демократов, которые не баллотируются на пост президента. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что администрация нанесла авиаудар без консультации с конгрессом или разрешения на применение военной силы против Ирана. По ее мнению, подобный шаг "рискует спровоцировать дальнейшую опасную эскалацию насилия".

"Война с Ираном - это последнее, что нам нужно, а не воля американского народа. Мы должны действовать, чтобы снять напряженность и защитить наших людей в регионе", - написал в Twitter известный американский предприниматель Эндрю Ян.

War with Iran is the last thing we need and is not the will of the American people. We should be acting to deescalate tensions and protect our people in the region. — Andrew Yang🧢 (@AndrewYang) January 3, 2020

Реакция Ирана

Убийство Касема Сулеймани, любимца нации, вышедшего из семьи бедного крестьянина, жестокое и дерзкое, всколыхнуло Исламскую Республику. 3 января, едва узнав о жестокой расправе над Сулеймани (авиаудар был такой силы, что генерала опознали только по его любимому рубиновому кольцу на пальце), сотни тысяч иранцев вышли на улицы столицы страны Тегерана и практически всех населенных пунктов. Они оплакивали своего кумира, а по популярности он был фактически вторым человеком в Иране после аятоллы Хаменеи, который дружил с покойным генералом и даже вел свадьбу его дочери. Иранцы жгли американские флаги и скандировали "Смерть Америке". Такого накала антиамериканских настроений не было за многие годы продолжающегося вот уже более четырех десятилетий давления Вашингтона на Тегеран.

Американцы опять применили любимую ими тактику подкупа. Это отнюдь не ювелирная работа тамошних спецслужб, как пытаются представить ее в Вашингтоне, бравируя американской мощью и технологиями. Ведь, как оказалось, маршрут передвижения Сулеймани, как и время его приезда в Багдада, как пишут в медиа, попросту сдали американцам за "денежное вознаграждение". И, скорее всего, кто-то из местных спецслужб. Как в 2003 году родственник сдал американцам Саддама, жалко укрывавшегося в подвале. "Всего лишь" за 25 миллионов долларов.

Чтобы не говорили в Вашингтоне о технологиях и образцовой работе по ликвидации Сулеймани, эта "операция" абсолютно противоположная точечной, ювелирной работе российских спецслужб, в свое время ликвидировавших Дудаева, Хаттаба и многих других радикалов.

Тщетные и абсолютно не аргументированные попытки американской администрации представить 62-летнего Сулеймани ответственным за гибель "тысяч невинных людей, включая американских граждан", широко обсуждались в мировых СМИ.

Что дальше

По мнению аналитиков ВВС, Касем Сулеймани считался вдохновителем огромных амбиций Ирана на Ближнем Востоке и настоящим министром иностранных дел страны, когда дело касалось войны и мира. Его смерть знаменует собой решающий поворотный момент в том, что уже является серьезным кризисом между Ираном и США и их союзниками. Ожидается не просто эскалация, а возмездие, что, несомненно и определено, ставит и без того нестабильный регион в еще более опасную ситуацию, отмечается в материале.

Вместе с тем, многие эксперты считают, что в Иране нет и не предвидится никаких признаков падения режима. На самом деле, есть все больше свидетельств того, что жесткий подход Трампа заставляет Иран становиться более агрессивным в своем собственном регионе. И это является полной противоположностью той цели, которую хотел бы достичь американский президент, констатировал телеканал CNN.

Этот авиаудар является потенциальным переломным моментом на Ближнем Востоке, поскольку США и Иран находятся на грани тотальной войны, и ожидается, что он спровоцирует серьезный ответный удар со стороны Ирана и его региональных шиитских союзников против Израиля и американских интересов, отмечает The Daily Mail.

Вашингтону напомнили, что несмотря на весь свой уникальный опыт боевых действий, иранский генерал всегда предлагал руку помощи государствам, которые боролись с радикальными элементами. Он проявил себя как герой при спасении мирных жителей Алеппо, придя, как и Россия, на выручку официальному Дамаску в его изнурительной войне с боевиками ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" - прим. "РГ").

И в заключение отметим еще один важный момент. Трамп, снявшийся в нескольких голливудских картинах, не скрывает того, что является киноманом. Похоже, что он настолько увлекся так называемыми блокбастерами, что попросту утратил понимание международной ситуации. Если он полагает, что иранцы - это последователи тех персов, к которыми сражались в одноименном кинокомиксе "триста спартанцев", то он глубоко ошибается. Детище Сулеймани - элитное шиитское специальное подразделение, по эффективности и мощи с которым, может сравниться на Ближнем Востоке, разве что израильский "Моссад". Эти ребята, который выпестовал, отбирал и обучал лично боевой генерал Касем Сулеймани, намерены отомстить за своего "второго отца". И за словом они в карман не полезут.

По оценкам аналитиков, силы "Аль-Кудс", обезглавленные убийством их любимого командира, наряду с элитными военизированными подразделениями и доверенными лицами от ливанской Хезболлы до ФМС в Ираке, вооруженные ракетами, имеют достаточно средств, чтобы начать масштабные ответные акции против Вашингтона.

"Сулеймани учил нас, что смерть - это начало жизни, а не конец жизни", - сказал один из его боевых соратников.

Воистину, смерть стоит того, чтобы жить.