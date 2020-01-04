Новости

На севере Багдада автоколонна шиитского ополчения подверглась авиаудару 02:31
Полуфинал МЧМ по хоккею Россия - Швеция покажет "Первый канал" 02:10
Сенатор США предложил законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном 02:05
Губернатор Нью-Йорка усилил меры безопасности после убийства Сулеймани 01:44
Командующий ливийской армией объявил о всеобщей мобилизации 01:27
Вышел финальный трейлер "Дракулы" от создателей "Шерлока" 00:13
Канада - Финляндия - онлайн-трансляция полуфинала МЧМ по хоккею 00:10
Швеция - Россия - онлайн-трансляция полуфинала МЧМ по хоккею 00:05
Трамп объяснил, что убийством Сулеймани США "пытаются остановить войну" 03.01.2020
Восемь детей госпитализированы на Украине после пожара в клубе 03.01.2020
Зеленский указал в декларации более $210 тысяч дохода от студии "Квартал 95" 03.01.2020
США отправят еще 3 тысячи военных на Ближний Восток 03.01.2020
Команда президента Беларуси одержала первую победу на Рождественском турнире 03.01.2020
В горах Сочи состоялся пятый звездный хоккейный матч 03.01.2020
Башар Асад прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани 03.01.2020
Переговоры с Беларусью по нефти осложняет налоговый маневр 03.01.2020
Помпео обсудил напряженность в Ираке с главой МИД Франции 03.01.2020
СМИ: Дуда отказался ехать на форум в Израиле из-за приглашения Путину 03.01.2020
Илья Ковальчук продолжит карьеру в "Монреале" 03.01.2020
Лукашенко открыл Рождественский турнир любителей хоккея 03.01.2020
Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа 03.01.2020
Восточный календарь. Какие китайские автомобили удивят россиян в 2020 году 03.01.2020
Бездомный устроил ночлежку в фитнес-клубе и отсудил у него 140 тысяч рублей 03.01.2020
В Иране назвали преемника убитого американцами генерала Сулеймани 03.01.2020
Переговоры по нефти с Беларусью должны завершиться в ближайшее время 03.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Что нужно знать тем, кто решит поститься перед Рождеством
Что нужно знать тем, кто решит поститься перед Рождеством
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
04.01.2020 02:05
Рубрика: В мире

Сенатор США предложил законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном

Фото: AP Photo/Andrew Harnik Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Сенатор-демократ Тим Кейн внес на рассмотрение сената США резолюцию, в которой предлагает законодательно запретить президенту Дональд Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса. Данный документ внесен на фоне убийства в Багдаде командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Косачев: Убийство генерала КСИР грозит столкновениями шиитов с США в Ираке

Американский конгресс имеет право объявлять войну и давать разрешение президенту на ведение боевых действий. Однако де-факто исполнительная власть проводит множество военных операций за рубежом, обосновывая их прошлыми разрешениями конгресса и необходимостью защищать своих граждан, пишет РИА Новости.

В резолюции, внесенной Кейном, говорится о том, что вопрос об участии армии США в вооруженном конфликте с Ираном, может быть решен только после полного информирования конгресса и граждан относительно ставок в этом конфликте, после публичных дебатов и голосования в конгрессе. Документ предлагает запретить Трампу любые "враждебные действия" против Ирана в течение 30 дней, если не будет получено разрешение конгресса.

Ранее демократы выразили возмущение тем, что Белый дом не проинформировал их о проведении операции против Сулеймани заранее. Они также не исключают, что убийство генерала КСИР может привести к эскалации конфликта с Тегераном.

МИД РФ назвал убийство генерала КСИР "авантюрным шагом" Пентагона

Напомним, днем ранее Пентагон подтвердил, что по распоряжению Трампа США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Американская сторона утверждает, что он активно разрабатывал план нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону

В российском Министерстве обороны напомнили, что под прямым руководством Сулеймани задолго до образования ведомой США так называемой международной коалиции было организовано вооруженное сопротивление международным террористическим группировкам ИГИЛ и "Аль-Каида"(организации запрещены в РФ) в Сирии и Ираке. "Его личные заслуги в борьбе с ИГИЛ на территории Сирии неоспоримы", - подчеркнули в военном ведомстве.

США заявили о готовности к любому ответу Ирана на убийство генерала КСИР
В мире США В мире Ближний Восток Иран

Главное сегодня

МО РФ: Убийство США иранского генерала приведет к эскалации обстановки
Переговоры по нефти с Беларусью должны завершиться в ближайшее время
Командующий ливийской армией объявил о всеобщей мобилизации
Эрдоган одобрил закон о вводе войск в Ливию
Премьер утвердил правила выплаты грантов в размере 125 тыс. рублей школьникам