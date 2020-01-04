Сенатор США предложил законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном

Сенатор-демократ Тим Кейн внес на рассмотрение сената США резолюцию, в которой предлагает законодательно запретить президенту Дональд Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса. Данный документ внесен на фоне убийства в Багдаде командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Американский конгресс имеет право объявлять войну и давать разрешение президенту на ведение боевых действий. Однако де-факто исполнительная власть проводит множество военных операций за рубежом, обосновывая их прошлыми разрешениями конгресса и необходимостью защищать своих граждан, пишет РИА Новости.

В резолюции, внесенной Кейном, говорится о том, что вопрос об участии армии США в вооруженном конфликте с Ираном, может быть решен только после полного информирования конгресса и граждан относительно ставок в этом конфликте, после публичных дебатов и голосования в конгрессе. Документ предлагает запретить Трампу любые "враждебные действия" против Ирана в течение 30 дней, если не будет получено разрешение конгресса.

Ранее демократы выразили возмущение тем, что Белый дом не проинформировал их о проведении операции против Сулеймани заранее. Они также не исключают, что убийство генерала КСИР может привести к эскалации конфликта с Тегераном.

Напомним, днем ранее Пентагон подтвердил, что по распоряжению Трампа США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Американская сторона утверждает, что он активно разрабатывал план нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону

В российском Министерстве обороны напомнили, что под прямым руководством Сулеймани задолго до образования ведомой США так называемой международной коалиции было организовано вооруженное сопротивление международным террористическим группировкам ИГИЛ и "Аль-Каида"(организации запрещены в РФ) в Сирии и Ираке. "Его личные заслуги в борьбе с ИГИЛ на территории Сирии неоспоримы", - подчеркнули в военном ведомстве.