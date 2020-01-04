В Багдаде под авиаудар попала автоколонна врачей шиитского ополчения

Стали известны подробности нанесенного в ночь на субботу американскими ВВС удара на севере Багдада. Выяснилось, что атаке подверглась автоколонна врачей шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".

Об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария", ссылаясь на заявление ополчения. Также была опровергнута появившаяся в ряде СМИ информация о гибели в результате этой бомбардировки лидеров ополчения, сообщает ТАСС. По данным телеканала, погибли шесть человек, трое получили ранения.

Напомним, накануне в результате операции, проведенной Пентагоном в Багдаде, были убиты командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани, и еще десять человек, в числе которых несколько лидеров "Аль-Хашед Аш-Шааби".