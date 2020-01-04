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Рубрика: В мире

Постпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с развязыванием войны

Касем Сулеймани. Фото: KHAMENEI.IR / AFP Касем Сулеймани. Фото: KHAMENEI.IR / AFP
Касем Сулеймани. Фото: KHAMENEI.IR / AFP

Убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани равноценно развязыванию войны. Об этом в интервью CNN заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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По его словам, Вашингтон начал экономическую войну против Ирана еще весной 2018-го, а в этом году в ночь на третье января США развязали войну в прямом смысле слова, совершив теракт против иранского генерала. "Это была новая глава, которая равноценна развязыванию войны против Ирана", - цитирует Тахт-Раванчи РИА Новости.

Постпред подчеркнул, что Тегеран не может закрыть глаза на произошедшее и месть будет суровой. Иран будет действовать по своему выбору, место и время определит сам, заявил Раванчи. Он также отверг утверждение американской стороны о том, что Сулеймани представлял прямую угрозу гражданам США, предложив, чтобы Вашингтон это доказал

Напомним, в результате операции Пентагона Сулеймани был убит в аэропорту Багдада. С ним погибли еще десять человек. По словам американского президента Дональда Трампа, убийство иранского генерала было попыткой США "остановить войну".

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