Постпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с развязыванием войны

Убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани равноценно развязыванию войны. Об этом в интервью CNN заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

По его словам, Вашингтон начал экономическую войну против Ирана еще весной 2018-го, а в этом году в ночь на третье января США развязали войну в прямом смысле слова, совершив теракт против иранского генерала. "Это была новая глава, которая равноценна развязыванию войны против Ирана", - цитирует Тахт-Раванчи РИА Новости.

Постпред подчеркнул, что Тегеран не может закрыть глаза на произошедшее и месть будет суровой. Иран будет действовать по своему выбору, место и время определит сам, заявил Раванчи. Он также отверг утверждение американской стороны о том, что Сулеймани представлял прямую угрозу гражданам США, предложив, чтобы Вашингтон это доказал

Напомним, в результате операции Пентагона Сулеймани был убит в аэропорту Багдада. С ним погибли еще десять человек. По словам американского президента Дональда Трампа, убийство иранского генерала было попыткой США "остановить войну".