Иран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство Сулеймани

Иран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство главы спецподразделения "Кудс" иранского КСИР Касема Сулеймани. Об этом в интервью телекомпании CNN заявил Хосейн Дехган, главный военный советник духовного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи.

"Именно США начали войну. Поэтому они должны быть готовы к соответствующей реакции на свои действия. Единственное, что может положить конец этому периоду войны, это чтобы американцы получили удар, равноценный тому, который они нанесли", - приводит слова военного телеканал Press TV.

"Ответ, несомненно, будет носить военный характер и будет направлен против военных объектов", - подчеркнул советник руководителя Ирана.

Дехган также прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа уничтожить 52 цели на территории Ирана, если Тегеран атакует американцев в регионе.

"Безусловно, ни один американский военный штаб, ни один американский политический центр, ни одна американская военная база и ни одно американское судно не будут в безопасности. Они все в зоне нашей досягаемости", - сказал военный советник.

При этом Дехган указал, что руководство Исламской Республики никогда не стремилось и не будет стремиться к войне.