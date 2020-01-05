Трамп пообещал ударить по 52 целям в Иране при атаке на американцев

Президент США Дональд Трамп заверил, что Соединенные Штаты ответят Ирану в случае атаки на американцев. По словам хозяина Белого дома, Вашингтон отреагирует "очень быстро и очень сильно", нанеся удары по 52 целям в ближневосточной стране.

Американский лидер предупредил в Twitter, что США не желают больше угроз, имея в виду намерение Ирана ответить на ликвидацию американскими военными генерала иранских спецслужб Касема Сулеймани. Трамп заявил, что Иран уже атаковал американское посольство в Багдаде и готовится к новым ударам.

Напомним, США провели спецоперацию по ликвидации в районе аэропорта в Багдаде руководителя элитной иранской спецслужбы генерала Касема Сулеймани. Тегеран заявил о праве на ответные действия.