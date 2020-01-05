Иран объявил о пятом этапе сокращения своих обязательств в ядерной сфере

Власти Ирана приняли решение о пятом этапе сокращения обязательств в рамках участия в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

Как сообщило агентство IRNA, правительство Ирана отказывается от последних ключевых ограничений относительно количества центрифуг для обогащения урана, включая процент обогащения, количество обогащенного материала, а также ограничений в области НИОКР.

При этом подчеркивается, что Иран готов продолжать сотрудничество с МАГАТЭ.

В заявлении отмечается, что Исламская Республика готова вернуться к своим обязательствам в ядерной сфере, если антииранские санкции будут сняты и интересы Тегерана, предусмотренные СВПД, будут соблюдаться.