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05.01.2020 17:33
Рубрика: В мире

В Иране решат судьбу СВПД с учетом убийства генерала Сулеймани

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Власти Исламской Республики в воскресенье вечером примут окончательное решение о своем дальнейшем участии в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). При этом Тегеран будет исходить из ситуации, которая сложилась после убийства американцами главы спецподразделения "Кудс" иранского КСИР Касема Сулеймани. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Иран обратился в СБ ООН из-за убийства генерала Сулеймани

"Решения относительно пятого шага Ирана по сокращению обязательств в рамках ядерного соглашения были приняты заранее. Однако, принимая во внимание сложившуюся обстановку, сегодня вечером пройдет важное совещание по этому вопросу, которое и определит генеральную линию нашей страны", - проинформировал журналистов иранский дипломат.

При этом Мусави вновь указал, что предварительные условия Тегерана для переговоров с США остаются прежними: Вашингтон должен вернуться в СВПД и снять все антииранские санкции.

Как сообщалось ранее, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель провел переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Темой обсуждения стало сохранение СВПД после роста напряженности в регионе, вызванного убийством США генерала Сулеймани. По мнению Бореля, необходимо сохранить СВПД, однако с учетом непростой ситуации возникает реальная опасность развала соглашения по иранской ядерной программе.

Знают ли в США об Иране настолько хорошо, чтобы затеять кровавую драку
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