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05.01.2020 15:09
Рубрика: В мире

Иран обратился в СБ ООН из-за убийства генерала Сулеймани

Текст: Станислав Хамдохов
Власти Ирана обратились в Совет Безопасности ООН в связи с убийством в Ираке в ходе операции США главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом заявил официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави.
Люди, пришедшие почтить память Касема Сулеймани. Люди, пришедшие почтить память Касема Сулеймани.
Люди, пришедшие почтить память Касема Сулеймани.

"Министерство иностранных дел принимает политические, юридические и международные меры в связи с убийством генерала Сулеймани. В этом русле следует рассматривать и контакты главы иранского МИД с генеральным секретарем ООН, а также письмо постпредства Ирана при ООН генсекретарю организации и Совету безопасности", - сказал дипломат журналистам.

Фото: REUTERS
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При этом Мусави подчеркнул, что в Тегеране убийство Сулеймани квалифицируют как "государственный терроризм и возлагают всю ответственность за последствия это преступления на террористическое правительство США".

Касем Сулеймани и его сопровождающие были убиты в результате операции Пентагона в ночь на 3 января в аэропорту Багдада. В ходе нападения погиб также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне назвали убитых причастными к организации штурма американского посольства в столице Ирака 31 декабря. В Тегеране в свою очередь пообещали США отомстить за смерть своих военных.

В мире Ближний Восток Иран Международные организации ООН Совет Безопасности ООН Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

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