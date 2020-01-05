Иран обратился в СБ ООН из-за убийства генерала Сулеймани

"Министерство иностранных дел принимает политические, юридические и международные меры в связи с убийством генерала Сулеймани. В этом русле следует рассматривать и контакты главы иранского МИД с генеральным секретарем ООН, а также письмо постпредства Ирана при ООН генсекретарю организации и Совету безопасности", - сказал дипломат журналистам.

При этом Мусави подчеркнул, что в Тегеране убийство Сулеймани квалифицируют как "государственный терроризм и возлагают всю ответственность за последствия это преступления на террористическое правительство США".

Касем Сулеймани и его сопровождающие были убиты в результате операции Пентагона в ночь на 3 января в аэропорту Багдада. В ходе нападения погиб также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне назвали убитых причастными к организации штурма американского посольства в столице Ирака 31 декабря. В Тегеране в свою очередь пообещали США отомстить за смерть своих военных.