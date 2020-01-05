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05.01.2020 13:32
Рубрика: В мире

Иран резко отреагировал на угрозы Трампа нанести удары по объектам культуры

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Возможные удары США по объектам культуры Ирана, которыми ранее пригрозил американский президент Дональд Трамп, будут расцениваться как военное преступление. Об этом заявил министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф.

Фото: REUTERS
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"Дональд Трамп теперь угрожает, что он вновь намерен нарушить международное право. Обозначать целью культурные объекты является военным преступлением. Те, кто прикидываются дипломатами, и кто бесстыдно целится в культурные и гражданские объекты Ирана, вероятно, даже не утруждаются открыть юридический словарь", - написал Зариф на своей странице в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты "очень быстро и очень сильно" ответят Ирану в случае его мести за убийство руководителя спецподразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани. Глава Белого дома пригрозил уничтожить 52 цели на территории Ирана, включая объекты иранской культуры.

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