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05.01.2020 18:34
Рубрика: Власть

Косачев назвал неуклюжей инициативу ЕС вызвать главу МИД Ирана

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
Евросоюз направил главе иранского МИД Джаваду Зарифу приглашение в Брюссель с целью "проведения переговоров по ситуации на Ближнем Востоке после авиаударов США".

При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил "обеспокоенность" в связи с убийством генерала КСИР Касема Сулеймани.
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На мой взгляд, весьма неуклюжая инициатива, смахивает на "вызов на ковер". У Брюсселя было два других, более ответственных варианта в этой взрывоопасной ситуации - пригласить в Брюссель вместо Зарифа госсекретаря США Майкла Помпео как виновника (без кавычек) "торжества" (в кавычках) и объяснить ему, что такими авантюрными действиями Вашингтон поставил в крайне сложное положение своих европейских и региональных союзников (как минимум "выразить обеспокоенность", на большее рассчитывать, увы, не приходится) либо сегодня же направить того же Жозепа Борреля в Тегеран, если уж ЕС так хочется выступить в роли миротворца. Было бы хотя бы внешне прилично.

Пока Брюссель из имеющихся вариантов реакции выбрал, на мой взгляд, наихудший.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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