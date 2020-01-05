Косачев назвал неуклюжей инициативу ЕС вызвать главу МИД Ирана

При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил "обеспокоенность" в связи с убийством генерала КСИР Касема Сулеймани.

На мой взгляд, весьма неуклюжая инициатива, смахивает на "вызов на ковер". У Брюсселя было два других, более ответственных варианта в этой взрывоопасной ситуации - пригласить в Брюссель вместо Зарифа госсекретаря США Майкла Помпео как виновника (без кавычек) "торжества" (в кавычках) и объяснить ему, что такими авантюрными действиями Вашингтон поставил в крайне сложное положение своих европейских и региональных союзников (как минимум "выразить обеспокоенность", на большее рассчитывать, увы, не приходится) либо сегодня же направить того же Жозепа Борреля в Тегеран, если уж ЕС так хочется выступить в роли миротворца. Было бы хотя бы внешне прилично.

Пока Брюссель из имеющихся вариантов реакции выбрал, на мой взгляд, наихудший.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.