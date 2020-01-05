Косачев оценил решение Ирака об отказе от военного присутствия США

Ирак отказался от военного присутствия США на территории своей страны. Парламентом одобрен пакет из шести пунктов:
- отмена соглашения с международной коалицией в борьбе с ИГ;
- требование к правительству прекратить иностранное военное присутствие в стране;
- правительство должно не допускать использование воздушного пространства и территориальных вод иностранцами в военных целях;
- должно быть гарантировано исключительное право государства на применение оружия внутри страны;
- МИД обязан незамедлительно направить жалобу в ООН в связи с серьезным нарушением США суверенитета Ирака;
- правительство должно провести расследование американских ударов на самом высоком уровне и сообщить результаты в течение семи дней.
Молодцы и красавцы, коллеги в Ираке. Достойно уважения. Суверенитет и национальное достоинство высшей пробы, так как они и не снились потерявшим берега американцам.
И никоим образом это решение, будь оно поддержано правительством Ирака, не является предтечей разрушения сколоченной американцами антитеррористической коалиции - а именно так, скорее всего, сейчас заявят в Вашингтоне. Оставляя за скобками оценки ее эффективности, партнёров предали сами американцы, посчитав возможным под благородными знамёнами протаскивать собственную, исключительно проамериканскую (читай - антииранскую), а не глобальную повестку дня в деле противодействия терроризму.
Источник: персональная страница Константина Косачева в Facebook.