Косачев оценил решение Ирака об отказе от военного присутствия США

Подозреваю, это никак не входило в планы Вашингтона...

Ирак отказался от военного присутствия США на территории своей страны. Парламентом одобрен пакет из шести пунктов:

- отмена соглашения с международной коалицией в борьбе с ИГ;

- требование к правительству прекратить иностранное военное присутствие в стране;

- правительство должно не допускать использование воздушного пространства и территориальных вод иностранцами в военных целях;

- должно быть гарантировано исключительное право государства на применение оружия внутри страны;

- МИД обязан незамедлительно направить жалобу в ООН в связи с серьезным нарушением США суверенитета Ирака;

- правительство должно провести расследование американских ударов на самом высоком уровне и сообщить результаты в течение семи дней.

Молодцы и красавцы, коллеги в Ираке. Достойно уважения. Суверенитет и национальное достоинство высшей пробы, так как они и не снились потерявшим берега американцам.

И никоим образом это решение, будь оно поддержано правительством Ирака, не является предтечей разрушения сколоченной американцами антитеррористической коалиции - а именно так, скорее всего, сейчас заявят в Вашингтоне. Оставляя за скобками оценки ее эффективности, партнёров предали сами американцы, посчитав возможным под благородными знамёнами протаскивать собственную, исключительно проамериканскую (читай - антииранскую), а не глобальную повестку дня в деле противодействия терроризму.

Источник: персональная страница Константина Косачева в Facebook.