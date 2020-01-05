Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны

Парламент Ирака проголосовал за отмену соглашения о безопасности с США, за вывод всех иностранных войск с территории страны, а также за прекращение деятельности антитеррористической коалиции под руководством США в Ираке.

Кроме того, депутаты одобрили решение об исключительном праве государственных структур на владение оружием.

Заседание проходило под выкрики депутатов "Да - Сулеймани (убитый недавно иранский генерал Касем Сулеймани - "РГ"), нет - Америке!".

Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди направил парламенту послание на восьми страницах, из которого можно сделать вывод, что вывод американских войск может осуществляться поэтапно (во времена премьерства Нури аль-Малики этот процесс занял два года, 2009-2011), после чего в Ираке должны остаться только военные инструкторы, которые будут работать по частным контрактам с Багдадом, без участия правительства США.

Муктада ас-Садр, радикальный лидер иракских шиитов, возглавляющий полувоенную "Армию Махди", направил в парламент послание, в котором призвал объявить полный бойкот американской продукции, защищать все посольства на территории страны за исключением дипмиссии США, а также встать всем группам иракского сопротивления ("Армия Махди", Асаийб аль-Хакк, а также к ним формально относится запрещенный в РФ ИГИЛ) на борьбу с американцами. В случае, если его предложение не будет принято, Ас-Садр угрожает "активизировать собственную линию поведения". При этом надо отметить, что роль самого Ас-Садра в иракской политике последних десятилетий далеко не однозначна, а многие из его сподвижников находятся в настоящее время в тюрьме.

Одновременно с заседание иракского парламента антитеррористическая коалиция под руководством США заявила о приостановке всех своих военных операций в Ираке.