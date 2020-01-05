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05.01.2020 10:13
Рубрика: В мире

СМИ: Трамп велел убить Сулеймани вопреки информации разведки

Текст: Константин Волков

Президент США Дональд Трамп приказал устранить командующего иранскими силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани, не считаясь с данными Пентагона и разведки. Об этом сообщает американская газета The New York Times, ссылаясь на источники в Минобороны США и в правительстве страны.

Напомним, ликвидация Сулеймани произошла после попыток штурма посольства США в Багдаде. Активисты пошли на такой шаг, узнав о том, что американские ВВС 30 декабря нанесли удар по лагерю шиитского движения "Катаиб Хизболла" в иракском Эль-Каиме на границе с Сирией. В результате налета 25 человек погибли, порядка 50 получили ранения.

Фото: REUTERS
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Как сообщает издание, никаких действий в регионе, требующих ликвидации главы "Аль-Кудс", по данным американской разведки на 30 декабря, не происходило. Более того, Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи отозвал Сулеймани в Тегеран для консультаций. И американские военные были удивлены, что Трамп выбрал самый жесткий вариант ответа. Операции предшествовало обсуждение в узком кругу, где за наиболее жесткий вариант выступали госсекретарь США Майкл Помпео и вице-президент Майк Пенс.

При этом в июне 2019 года Трамп отказался от идеи нанесения точечных ударов по Ирану после того, как иранские ВВС сбили американский беспилотник. Тогда президент США счел такие удары непропорциональными.

В мире Ближний Восток Иран Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

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