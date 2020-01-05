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05.01.2020 15:15
Рубрика: Спорт

Ларионов о финале МЧМ: Наши игроки должны провести лучший матч в жизни

Текст: Максим Домчев
Ассистент тренера молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов и игрок молодежной сборной России по хоккею Григорий Денисенко. Фото: Крис Бэрри/РИА Новости Ассистент тренера молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов и игрок молодежной сборной России по хоккею Григорий Денисенко. Фото: Крис Бэрри/РИА Новости
Ассистент тренера молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов и игрок молодежной сборной России по хоккею Григорий Денисенко. Фото: Крис Бэрри/РИА Новости

Ассистент главного тренера российской команды Игорь Ларионов после тренировки в день финального матча молодежного чемпионата мира по хоккею рассказал журналистам о том, что должны сделать игроки нашей сборной для победы в финале над командой Канады. Матч состоится 5 января в 21:00.

"Мы хотим играть агрессивно, сегодня вы это увидите. Мы ни в коем случае не будем играть от обороны, отступать от своего плана не будем. Мы играем в хоккей, который присущ этой команде, который ребята взяли на вооружение и который нравится болельщикам", - приводит ТАСС слова тренера.

Фото: Крис Бэрри/РИА Новости
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Залогом успеха должна стать дисциплина, а также запредельная самоотдача.

"Дисциплина - это номер один. 22 игрока, которые сегодня выйдут на лед, должны провести лучший матч в своей жизни. Каждый должен дать чуть-чуть больше, чем просто выложиться полностью", - уверен Ларионов.

По словам тренера российской команды, ожидается, что подавляющее большинство болельщиков на трибунах будут поддерживать Канаду.

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