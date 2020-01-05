Сегодня в Чехии сборная России сразится с Канадой за победу в финале молодежного чемпионата мира по хоккею.

Подопечные Валерия Брагина уверенно переиграли Швейцарию в четвертьфинале со счетом 3:1. А путевка в решающий матч МЧМ далась с трудом. Ее удалось завоевать благодаря победе над шведами в овертайме - 5:4. Решающую шайбу забросил Иван Морозов.

А вот канадцы, напротив, без труда прошли стадию плей-офф. Сначала они с легкостью обыграли словаков (6:1), а в полуфинале уверенно справились с финнами - 5:0.

Сегодняшние соперники уже встречались на групповом этапе МЧМ. Тогда россияне разгромили канадцев со счетом 6:0. Это крупнейшая победа над "Кленовыми листьями" в истории турнира.

Встреча тогда омрачилась скандалом. Нападающий и капитан сборной Канады Баретт Хейтон отказался снимать шлем во время исполнения гимна РФ. Российские хоккеисты, в свою очередь, решили не пожимать игроку руку.

Надеемся, что сегодня команде Брагина снова покорятся "Кленовые листья". При этом все обойдется без неприятных инцидентов.

Матч МЧМ-2020 Канада - Россия начнется в 21:00 по московскому времени.