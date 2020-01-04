Сборная России встретится с Канадой в финале МЧМ-2020

По сути, канадцы в своем полуфинале убили интригу в самом ее зародыше. Уже к 4-й минуте "кленовые листья" забросили в ворота соперника три шайбы. Отличились Коннор Макмайкл, Алексии Лафренье и Джейми Драйсдейл. На 15-й минуте Тай Делландреа увеличил счет до 4:0. В оставшееся время зрители увидели лишь одну шайбу: на 38-й минуте дубль оформил Лафренье.

В новейшей истории (начиная с 1993 года) сборная России встречалась в финалах МЧМ с Канадой девять раз. В этих сражениях наша команда выходила победителем четырежды. В том числе и в 2011 году, когда российская "молодежка" завоевала свой последний на сегодняшний день титул. В предыдущий раз соперники сыграли друг против друга в финале в 2015 году. И тогда сильнее были "кленовые листья" - 5:4.

Добавим, что на нынешнем турнире Россия и Канада уже встречались на групповом этапе. В нем команда Брагина переписала историю, нанеся канадской "молодежке" самое крупное поражение за все время ее выступлений на чемпионатах мира, - 6:0.

Финал начнется завтра в 21.00 по московскому времени. Его в прямом эфире покажет Первый канал. А в 17.00 в матче за "бронзу" сыграют Швеция и Финляндия.