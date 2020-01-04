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04.01.2020 23:48
Рубрика: Спорт

Сборная России встретится с Канадой в финале МЧМ-2020

Текст: Илья Соболев
Определился соперник сборной России по финалу молодежного (до 20 лет) чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии. За "золото" команда Валерия Брагина поспорит с канадцами, уверенно переигравшими в полуфинале Финляндию - 5:0. Ранее россияне в овертайме одолели шведов - 5:4.

По сути, канадцы в своем полуфинале убили интригу в самом ее зародыше. Уже к 4-й минуте "кленовые листья" забросили в ворота соперника три шайбы. Отличились Коннор Макмайкл, Алексии Лафренье и Джейми Драйсдейл. На 15-й минуте Тай Делландреа увеличил счет до 4:0. В оставшееся время зрители увидели лишь одну шайбу: на 38-й минуте дубль оформил Лафренье.

Фото: Крис Бэрри/РИА Новости
Валерий Брагин: Даже проигрывая, мы верили в победу

В новейшей истории (начиная с 1993 года) сборная России встречалась в финалах МЧМ с Канадой девять раз. В этих сражениях наша команда выходила победителем четырежды. В том числе и в 2011 году, когда российская "молодежка" завоевала свой последний на сегодняшний день титул. В предыдущий раз соперники сыграли друг против друга в финале в 2015 году. И тогда сильнее были "кленовые листья" - 5:4.

Добавим, что на нынешнем турнире Россия и Канада уже встречались на групповом этапе. В нем команда Брагина переписала историю, нанеся канадской "молодежке" самое крупное поражение за все время ее выступлений на чемпионатах мира, - 6:0.

Финал начнется завтра в 21.00 по московскому времени. Его в прямом эфире покажет Первый канал. А в 17.00 в матче за "бронзу" сыграют Швеция и Финляндия.

Российские хоккеисты пробились в финал МЧМ впервые за четыре года
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