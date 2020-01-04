Второго финалиста молодежного чемпионата мира по хоккею определят между собой канадцы и финны.

Финляндия является действующим чемпионом мира, год назад она вырвала в финале победу у США. Повторение этой встречи случилось в четвертьфинале - и снова финны оказались сильнее. Все решила единственная шайба, заброшенная в начале третьего периода.

Канадцы свой матч провели спокойнее, практически не заметив сопротивления Словакии. "Кленовые листья" на чемпионате уверенно разбираются с соперниками, чаще всего громя оппонентов. Особняком же стоит матч с Россией, внезапно превратившийся для Канады в позорище.

Сложно сказать, что произошло с родоначальниками хоккея во втором туре. Может, усталость, может, проблемы с настроем. Может, просто так все сошлось. Ничего не предвещало те 0:6, которые канадцы получили уже по итогам двух периодов. Впрочем, после такого кошмара следующие три матча сборная Канады выиграла с общим счетом 17:4.

На бумаге именно канадцы сегодня фавориты. Но финны уже приучили, что им все равно, с кем играть. Имя соперника для них ничего не значит. Фаворитами в 1/4 финала были и американцы, однако они уже дома. Запросто отправиться в матч за бронзу могут и канадцы. Более того, все прекрасно помнят финал взрослого чемпионата мира 2019 года между Канадой и Финляндией. Считавшиеся безоговорочными фаворитами канадцы ничего не смогли поделать с финнами и довольствовались серебром. А некоторые игроки европейской сборной за год стали чемпионами мира и в составе молодежной сборной, и в составе основной команды.

Игра Канада - Финляндия начнется в 21:00 по московскому времени. Не пропустите онлайн-трансляцию на сайте "РГ"!