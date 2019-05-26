Несколько иным получился состав финала хоккейного первенства планеты, чем, наверное, ожидали многие болельщики. Противостояния канадцев и россиян придется подождать минимум до следующего года. За золото североамериканцы сыграют с Финляндией.

Нет более сыгранной и дисциплинированной команды на турнире, чем финны. Это они демонстрировали и на групповом этапе, показали и в плей-офф. Финнам по ходу матчей на выбывание доставались крайне принципиальные для них соперники, на которых всегда особый настрой.

Первыми получили шведы. У них даже получалось вести в счете: 3-1 и 4-3. Финляндию это нисколько не смутило, игроки Юкки Ялонена продолжали методитчно гнуть свою линию, устраивали бойню шведам на каждом клочке льда, что привело к овертайму. Продлился он полторы минуты - финнам надоело возиться с закадычным другом, Маннинен от синей линии со всей силы приложился в верхний угол, обеспечив Суоми полуфинал.

В полуфинале, как мы все помним, произошла до боли всем знакомая ситуация. Россия, традиционно собирающая на чемпионаты мира состав более звездный, чем Финляндия, в очередной раз не смогла Финляндию обыграть. Не смогла даже забросить - Кевин Ланкинен тащил все, что мог. Когда не мог - страховали партнеры, вминавшие в лед наших нападающих, мчавшихся на добивание. Полтора периода Россия не понимала, что делать, как играть, куда бежать, настолько здорово финны связали нашу команду. За две минуты до конца третьего периода был убран из ворот Василевский, но и это не сработало. Пока Малкин с Кучеровым возили шайбу в надежде хоть куда-нибудь бросить, соперник спокойно окопался в своей зоне. Финляндия прожевала и выплюнула состав, собранный из олимпийских чемпионов и лучших бомбардиров НХЛ.

Канадцы скучать тоже не давали в плей-офф. В четвертьфинале "кленовые листья" мастерски доводили своих болельщиков до остановки сердца. И не сказать, что Швейцария делала что-то страшное - просто два раза забила в большинстве и грамотно играла в обороне. Счет 2:1 держался до последней секунды третьего периода, затем немыслимый навал Канады привел к взятию ворот на 0,3 секунды до сирены. Позора удалось избежать, а додавить бедных швейцарцев в овертайме уже было делом техники.

Полуфинал с Чехией с точки зрения счета получился попроще. На пять шайб канадцев чехи ответили однажды. При этом Чехия заметно перебросала Канаду (41 бросок против 30) и создала гораздо больше острых моментов. Но благодаря действиям Мэтта Мюррея на последнем рубеже, североамериканцы прошли дальше. Канадцы гораздо бережнее воспользовались своими возможностями и частенько ловили увлекавшегося соперника на контратаках. В результате спустя два года Канада снова сыграет в финале.

Матч Канада - Финляндия начнется в 21:15 по московскому времени. Встретимся на онлайн-трансляции!