Второй финалист чемпионата мира по хоккею определится в паре канадцев и чехов. Обеим командам есть, что доказывать и за что бороться.

Чехия впервые с 2015 года забралась в полуфинал чемпионата мира. Наконец-то чехам удалось собрать боеспособный коллектив, который способен решать самые сложные задачи. Все время чехи были где-то рядом с четверкой сильнейших, но никак не могли преодолеть стадию 1/4 финала. Сейчас же сборная уверенно вышла из группы, проиграв только России, а в четвертьфинале разгромила Германию 5:1.

О силе сборной Чехии говорит и общая таблица бомбардиров чемпионата. Трое игроков команды забрались в десятку лучших, еще двое обосновались неподалеку. Главный снайпер - Якуб Ворачек, усиливший Чехию после вылета своей "Филадельфии" из розыгрыша Кубка Стэнли. На счету Ворачека 16 очков (4 гола + 12 передач). Активно помогают капитану Михаэл Фролик и Доминик Симон. Все они присоединились к сборной после неудач в НХЛ.

Чехи невероятно сильны на контратаках. Это подтверждалось как матчами на групповом этапе, так и в плей-офф против Германии. Тяжело придется канадцам и в большинстве - сборная Чехии третья на турнире (а после вылета Швеции - вторая) команда по игре в меньшинстве. Хотя реализация Канады численного преимущества составляет ровно 50%, чехи пропускают в неравных составах лишь в 15% случаев. А Канада, наоборот, одна из худших в меньшинстве. Хуже только Дания, Норвегия, Италия, Словакия и Великобритания.

Ужасная игра в неравных составах чуть было не оставила канадцев без полуфинала. Сборная Швейцарии трижды играла в большинстве и дважды забила. Одну из шайб Канада получила за 3 секунды до конца второго периода. В третьем периоде швейцарцы намертво встали у своих ворот. Броски "кленовых листьев" летели во вратаря Дженони. Но непостижимым образом Канада спаслась. Дэймон Сиверсон перевел сражение в овертайм за три десятых секунды до сирены. Судьям даже пришлось на повторе смотреть на секундомер - действительно ли шайба влетела в ворота до сирены, а не после. Выяснилось, что все-таки канадцы успели. Сложно даже вообразить шок, испытанный Швейцарией. Через 5 минут овертайма Стоун и Дюбуа соорудили победный гол и вывели Канаду пятый год подряд в полуфинал.

Встреча Канада - Чехия начнется в 20:15 по Москве. "РГ" проведет онлайн-трансляцию, увидимся!