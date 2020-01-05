Минпромторг поддержал отечественных разработчиков цифровых платформ

79 проектов получат субсидии из федерального бюджета на разработку индустриальных цифровых платформ. Об этом сообщает Минпромторг России.

Как отмечает ведомство, на участие в конкурсе на право получения субсидии поступило более 340 заявок. Было проведено две "волны" конкурсного отбора.

Победившим компаниям теперь возместят до 50% затрат на разработку ПО и технологий для создания или развития производства высокотехнологичной промышленной продукции.

Среди поддержанных проектов - технологии цифровых платформ промышленного интернета вещей и анализа больших данных, интеллектуальных систем управления на основе искусственного интеллекта, машинного зрения и дополненной реальности, программных продуктов для создания высокопроизводительных гибридных систем хранения данных, различных технологий "умного" производства, цифрового проектирования и моделирования.

"Новый механизм господдержки направлен на стимулирование в равной степени как разработчиков отечественных цифровых решений, так и предприятий, которые планируют эти технологии внедрять. Например, в 2019 году мы поддержали и компанию, разрабатывающую платформу интеллектуального анализа данных для выявления предотказных состояний и прогнозирования поломок технологического оборудования, и предприятие, внедряющее технологии электронной аэродинамической трубы в методику проведения испытаний в авиационной промышленности. Важно, чтобы разработанные решения стали тиражируемыми и экономически эффективными - именно такие обязательства берут на себя победители конкурса", - подчеркнул министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.