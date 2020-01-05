Не снявший шлем во время гимна РФ капитан канадцев пропустит финал МЧМ

Капитан сборной Канады Баретт Хейтон может пропустить финальный матч молодежного чемпионата мира против России. В матче против финнов он получил травму.

Нападающий и капитан сборной Канады заставил говорить о себе после матча группового раунда, в котором его команда уступила 0:6. После того матча он единственным из канадцев не снял шлем во время исполнения гимна России, за что получил массу критики. А российские хоккеисты отказались пожимать ему руку.

Тогда канадская федерация и сам хоккеист поспешили принести извинения за инцидент. Хейтон признался, что результат встречи заставил его так сильно задуматься, что он даже не следил за происходящим и не хотел никого обидеть.

В матче против финнов капитан канадской команды покинул лед в начале третьего периода после того, как врезался в борт после борьбы с одним из финских игроков. Хейтон испытывал боль в руке и на лед так и не вернулся.

Как сообщает TSN, по оценке врачей, шансы капитана канадской команды сыграть в финале минимальные. По предварительным данным, он все же не сможет помочь своей команде.

Главный тренер сборной Канады Дейл Хантер признался, что он не знает, сможет ли хоккеист выйти на лед, и все будет решаться в последний момент.