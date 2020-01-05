Почему знаменитый ЗИЛ-130 красили только в голубой цвет

Когда мы слышим о легендарном грузовике ЗИЛ-130, то представляем себе за очень редким исключением автомобиль с синей кабиной и белой облицовкой фронтальной части. ЗИЛ-130 (с 1986 гола - ЗИЛ-431410) являлся одной из самых массовых автомобилей в истории советского автопрома, всего было выпущено около 3,4 млн таких машин, львиную долю - на Заводе имени Лихачева. Однако до 2010 года этот грузовой автомобиль выпускался на также на Уральском автомоторном заводе (как АМУР-531350).

Так почему же небесно-синий цвет с белыми акцентами? По одной, кажущейся нам максимально убедительной версии, такой колор объяснялся цветовыми предпочтениями советских времен. В синий, реже зеленый, к примеру, красили помещения школ и государственных учреждений. Известно, что производство синей и зеленой краски финансово выгодно - такие оттенки требуют меньше пигмента. В том числе и поэтому во времена СССР такие краски производили в большом количестве.

Есть не менее логичное объяснение, вписывающееся в вышеозвученную теорию - на ЗИЛе был переизбыток голубой краски, и именно ее было решено пустить в оборот при запуске новой модели (работы над ЗИЛ-130, предназначенным для замены ЗИС-150, начались на заводе в 1953 году).

Часто высказывается и следующая теория - якобы сине-белая окраска - часть проекта, предложенного дизайнером кабины ЗИЛ-130 Эриком Сабо. Талантливый выпускник Московского художественно-промышленного училища (знаменитая "Строгановки") начал на ЗИЛе с того, что удачно обновил "передок" ЗИС-110. Во время работы над ЗИЛ-130 вместе с ведущим художником завода Т. П. Киселевой он решил предложить для основной части кабины "адриатический" оттенок. Белый контрастный цвет использовался при этом в том числе и для привлечения внимания, как следствие - снижения аварийности.

Наконец, высказывается даже такая версия - синий оттенок ЗИЛ-130 был призван продемонстрировать мирные намерения Советского Союза, иными словами, директива о цвете была спущена сверху правительством Никиты Хрущева. В пользу этой версии говорит тот факт, что ЗИС-130 пришел на смену модели ЗИЛ-164, который красили по большей части в темно-зеленый цвет (хаки), который как раз-таки ассоциировался с армией.

Однако справедливости ради отметим, что ЗИЛ-130, который начали выпускать на ЗИЛе серийно с 1963 года, все же красили также и в другие цвета, продиктованные, как правило, функцией (защитный болотный - для армии, красный - для пожарных служб). Существовали также варианты окраски бежевым, желтым и светло-серым.

Кстати, темно-зеленый цвет кабин для военных получали на ЗИЛе в те времена банальным смешиванием голубой и желтой красок.