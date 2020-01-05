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05.01.2020 19:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

До конца года в Москве откроют девять новых станций метро

Текст: Ангелина Зеленькова

Столичные власти планируют открыть девять новых станций метро до конца 2020 года, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, на Некрасовской линии откроются четыре станции: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская", еще три станции на юго-восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) - "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская", две станции западного участка БКЛ - "Улица Народного ополчения" и "Карамышевская".

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Он напомнил, что в столичном метро в 2019 году было введено в эксплуатацию 17,9 км линий, электродепо и восемь станций. Летом поехал участок Некрасовской линии от станции "Некрасовка" до станции "Косино" (7,9 км, четыре станции - "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского", "Косино"). Затем запустили движение на Сокольнической линии от "Саларьево" до "Коммунарки" - это 10 км, четыре станции - "Коммунарка", "Ольховая", "Прокшино", "Филатов луг", а также электродепо "Руднево".

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