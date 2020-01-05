До конца года в Москве откроют девять новых станций метро

Столичные власти планируют открыть девять новых станций метро до конца 2020 года, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, на Некрасовской линии откроются четыре станции: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская", еще три станции на юго-восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) - "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская", две станции западного участка БКЛ - "Улица Народного ополчения" и "Карамышевская".

Он напомнил, что в столичном метро в 2019 году было введено в эксплуатацию 17,9 км линий, электродепо и восемь станций. Летом поехал участок Некрасовской линии от станции "Некрасовка" до станции "Косино" (7,9 км, четыре станции - "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского", "Косино"). Затем запустили движение на Сокольнической линии от "Саларьево" до "Коммунарки" - это 10 км, четыре станции - "Коммунарка", "Ольховая", "Прокшино", "Филатов луг", а также электродепо "Руднево".