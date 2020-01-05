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05.01.2020 07:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Хуснуллин: Москва вышла на лидирующие позиции по темпам метростроения

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Отвечая на вопросы жителей столицы, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в своем Twitter сообщил о 32 одновременно работающих тоннелепроходческих щитах в метростроении, что является рекордным показателем.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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"Мы готовы заявиться в Книгу рекордов Гиннесса по количеству работающих щитов. У нас 32 тоннелепроходческих щита, которые одновременно работают, ни в одном городе мира такого нет", - сказал Хуснуллин. По его словам, по темпам метростроения Москва вышла в мировые лидеры.

Заммэра добавил, что сейчас ведется строительство двух тоннелей от станции "Стромынка" до "Ржевской" и соединительной ветки в депо "Нижегородская".

"Могу сказать, что на сегодняшний день по правому тоннелю ТПМК "София" пройдено 1409 колец из 1951, по левому - 1626 из 2249 колец, на другом тоннеле пройдено 1200 из 1669, и 1680 из 2222 погонных метров соответственно", - подчеркнул заммэра.

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