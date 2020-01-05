В Москве в 23-й раз пройдёт фестиваль "Возвращение"

Один из самых любимых у столичной публики музыкальных проектов - Фестиваль камерной музыки "Возвращение" будет проходить в этом году в Малом зале Московской консерватории с 8 по 14 января. Главное событие года в области камерного музицирования состоится в привычном формате: четыре концерта фестиваля представят шедевры камерной музыки.

Постоянные посетители этого фестиваля знают, что "Возвращение" не только "возвращает" на концертную эстраду редко исполняемые произведения композиторов прошлого. Одна из идей его художественных руководителей - Дмитрия Булгакова и Романа Минца - исполнять, в том числе, премьеры сочинений современных отечественных и зарубежных авторов. Главное правило в составлении программы фестиваля: ни одно произведение не звучит здесь дважды - каждый год содержание концертов обновляется.

Темы концертных программ "Возвращения-2020" -"Страна глухих", "Фейклор", "Отцы и дети". Четвертый, традиционный "Концерт по заявкам" как всегда составлен с учетом пожеланий самих исполнителей.

На концерте "Страна глухих" (8 января) можно будет услышать музыку, созданную композиторами, имевшими проблемы со слухом: Г. Форе, Р. Франц, Б. Сметана, У. Бойс, Р. Воан-Уильямс, Ф. Дрезеке, - люди, которые частично или полностью потеряли главную для музыканта способность - слышать.

На концерте "Фейклор" (10 января) прозвучат Б. Барток, Р. Шуман, С. Цинцадзе, Де Фалья, А. Хачатурян. Сочинения этих авторов написаны в народном стиле и уже как бы "утратили" свою авторскую принадлежность.

Программа"Отцы и дети" (12 января) составлена из произведений, посвященных вечной теме - взаимоотношениям родителей и детей: это музыка Э. Денисова, Э. В. Корнгольда, И. Стравинского, а также наших современников П. Карманова, Л. Десятникова, Дж. Крама.

В "Концерте по заявкам" (14 января) будут исполнены сочинения Л. Берстайна, А. Гиноварта, Т. Дюбуа, С. Губайдулиной и И. Брамса.

Справка "РГ"

Фестиваль "Возвращение" впервые состоялся в январе 1998 года, объединив молодых исполнителей, выпускников ЦМШ и МССМШ имени Гнесиных. Некоторые из них в то время продолжили своё обучение за рубежом. Вернувшись домой на свои первые рождественские каникулы, бывшие однокашники решили встретиться на сцене, в рамках фестиваля камерной музыки под названием "Возвращение". С тех пор фестиваль ежегодно проводится в начале января.

Сегодня фестиваль "Возвращение" - яркое событие столичного концертного сезона. "Резиденты" фестиваля имеют международное признание; они являются лауреатами престижных премий, играют в лучших западных и российских оркестрах, а также преподают в отечественных, европейских и американских вузах.

Среди артистов, которые за годы существования фестиваля вошли в его основной исполнительский состав, - гобоист Дмитрий Булгаков, скрипачи: Роман Минц, Айлен Притчин, Борис Абрамов; альтист Тимур Якубов, виолончелист Борис Андрианов, пианисты: Яков Кацнельсон, Ксения Башмет, Екатерина Апекишева, Александр Кобрин, Вадим Холоденко, Андрей Гугнин и др.

Среди дебютантов нынешнего года - Камерный оркестр Entre Nous под руководством Азима Каримова, альтист Руст Позюмский, органистка Мария Черепанова, пианистка Варвара Мягкова.