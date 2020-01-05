В Москве в 23-й раз пройдёт фестиваль "Возвращение"

Новости

Правительство утвердило типовые оклады судебных приставов 12:21
На Урале мать опровергла рассказ дочери о визитах педофила 12:10
В горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист 11:59
В Петербурге скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко 11:51
Минпромторг поддержал отечественных разработчиков цифровых платформ 11:42
ВКС РФ получат шесть Ту-95МС с новыми возможностями 11:34
В Греции зафиксировали подготовку США к эвакуации из Ирака 11:31
В Японии призвали ужесточить закон о миграции после побега Гона 11:29
США перебрасывают в Кувейт более 4 тысяч военнослужащих 11:12
Дед Мороз забыл в метро мешок с подарками и посох 11:07
Под Уфой шестеро рыбаков потерялись в поле 11:03
В Якутии полиция нашла прострелившего трансформатор 10:40
В Ингушетии задержали разрушителей древних башен 10:30
В Сочи возобновили продажи единого ски-пасса 10:25
В аварии под Екатеринбургом пострадали пять человек 10:20
Тюменских туристов задержали за драку в аэропорту 09:40
Малкин помог "Питтсбургу" переиграть "Монреаль" 09:08
На Урале офицера Росгвардии наградят за спасение матери и ребенка 09:00
Тело генерала Сулеймани доставили в Иран 08:53
В Японии продали тунца за 1,8 миллиона долларов 08:33
Солнце максимально приблизилось к Земле 08:23
Врачи рассказали о безопасной для здоровья порции колбасы 08:05
Ковальчук получил в "Монреале" любимый номер 07:45
Назван лучший напиток для людей с повышенным давлением 07:40
Не снявший шлем во время гимна РФ капитан канадцев пропустит финал МЧМ 07:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Путь к Рождеству: как узнать хорошего священника
Путь к Рождеству: как узнать хорошего священника
05.01.2020 11:49
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве в 23-й раз пройдёт фестиваль "Возвращение"

Текст: Татьяна Эсаулова
Один из самых любимых у столичной публики музыкальных проектов - Фестиваль камерной музыки "Возвращение" будет проходить в этом году в Малом зале Московской консерватории с 8 по 14 января. Главное событие года в области камерного музицирования состоится в привычном формате: четыре концерта фестиваля представят шедевры камерной музыки.
Фото: Предоставлено пресс-службой Фестиваля камерной музыки "Возвращение". Фото: Предоставлено пресс-службой Фестиваля камерной музыки "Возвращение".
Фото: Предоставлено пресс-службой Фестиваля камерной музыки "Возвращение".

Постоянные посетители этого фестиваля знают, что "Возвращение" не только "возвращает" на концертную эстраду редко исполняемые произведения композиторов прошлого. Одна из идей его художественных руководителей - Дмитрия Булгакова и Романа Минца - исполнять, в том числе, премьеры сочинений современных отечественных и зарубежных авторов. Главное правило в составлении программы фестиваля: ни одно произведение не звучит здесь дважды - каждый год содержание концертов обновляется.

Темы концертных программ "Возвращения-2020" -"Страна глухих", "Фейклор", "Отцы и дети". Четвертый, традиционный "Концерт по заявкам" как всегда составлен с учетом пожеланий самих исполнителей.

На концерте "Страна глухих" (8 января) можно будет услышать музыку, созданную композиторами, имевшими проблемы со слухом: Г. Форе, Р. Франц, Б. Сметана, У. Бойс, Р. Воан-Уильямс, Ф. Дрезеке, - люди, которые частично или полностью потеряли главную для музыканта способность - слышать.

Фото: Александр Корольков
Как дому-музею Чайковского стать музыкальной Меккой мира

На концерте "Фейклор" (10 января) прозвучат Б. Барток, Р. Шуман, С. Цинцадзе, Де Фалья, А. Хачатурян. Сочинения этих авторов написаны в народном стиле и уже как бы "утратили" свою авторскую принадлежность.

Программа"Отцы и дети" (12 января) составлена из произведений, посвященных вечной теме - взаимоотношениям родителей и детей: это музыка Э. Денисова, Э. В. Корнгольда, И. Стравинского, а также наших современников П. Карманова, Л. Десятникова, Дж. Крама.

В "Концерте по заявкам" (14 января) будут исполнены сочинения Л. Берстайна, А. Гиноварта, Т. Дюбуа, С. Губайдулиной и И. Брамса.

Справка "РГ"

Фестиваль "Возвращение" впервые состоялся в январе 1998 года, объединив молодых исполнителей, выпускников ЦМШ и МССМШ имени Гнесиных. Некоторые из них в то время продолжили своё обучение за рубежом. Вернувшись домой на свои первые рождественские каникулы, бывшие однокашники решили встретиться на сцене, в рамках фестиваля камерной музыки под названием "Возвращение". С тех пор фестиваль ежегодно проводится в начале января.

Фото: A.Bofill/ Gran Teatre del Liceu
Миненко: Русская музыка требует от исполнителя актерского мастерства

Сегодня фестиваль "Возвращение" - яркое событие столичного концертного сезона. "Резиденты" фестиваля имеют международное признание; они являются лауреатами престижных премий, играют в лучших западных и российских оркестрах, а также преподают в отечественных, европейских и американских вузах.

Среди артистов, которые за годы существования фестиваля вошли в его основной исполнительский состав, - гобоист Дмитрий Булгаков, скрипачи: Роман Минц, Айлен Притчин, Борис Абрамов; альтист Тимур Якубов, виолончелист Борис Андрианов, пианисты: Яков Кацнельсон, Ксения Башмет, Екатерина Апекишева, Александр Кобрин, Вадим Холоденко, Андрей Гугнин и др.

Среди дебютантов нынешнего года - Камерный оркестр Entre Nous под руководством Азима Каримова, альтист Руст Позюмский, органистка Мария Черепанова, пианистка Варвара Мягкова.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В Кении совершена атака на базу ВМФ США
В Петербурге скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
СМИ: Трамп велел убить Сулеймани вопреки информации разведки
Сразу 20 машин ушли под лед во Владивостоке
Трамп пообещал ударить по 52 целям в Иране при атаке на американцев