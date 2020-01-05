В Москве в 23-й раз пройдёт фестиваль "Возвращение"

Постоянные посетители этого фестиваля знают, что "Возвращение" не только "возвращает" на концертную эстраду редко исполняемые произведения композиторов прошлого. Одна из идей его художественных руководителей - Дмитрия Булгакова и Романа Минца - исполнять, в том числе, премьеры сочинений современных отечественных и зарубежных авторов. Главное правило в составлении программы фестиваля: ни одно произведение не звучит здесь дважды - каждый год содержание концертов обновляется.
Темы концертных программ "Возвращения-2020" -"Страна глухих", "Фейклор", "Отцы и дети". Четвертый, традиционный "Концерт по заявкам" как всегда составлен с учетом пожеланий самих исполнителей.
На концерте "Страна глухих" (8 января) можно будет услышать музыку, созданную композиторами, имевшими проблемы со слухом: Г. Форе, Р. Франц, Б. Сметана, У. Бойс, Р. Воан-Уильямс, Ф. Дрезеке, - люди, которые частично или полностью потеряли главную для музыканта способность - слышать.
На концерте "Фейклор" (10 января) прозвучат Б. Барток, Р. Шуман, С. Цинцадзе, Де Фалья, А. Хачатурян. Сочинения этих авторов написаны в народном стиле и уже как бы "утратили" свою авторскую принадлежность.
Программа"Отцы и дети" (12 января) составлена из произведений, посвященных вечной теме - взаимоотношениям родителей и детей: это музыка Э. Денисова, Э. В. Корнгольда, И. Стравинского, а также наших современников П. Карманова, Л. Десятникова, Дж. Крама.
В "Концерте по заявкам" (14 января) будут исполнены сочинения Л. Берстайна, А. Гиноварта, Т. Дюбуа, С. Губайдулиной и И. Брамса.
Справка "РГ"
Фестиваль "Возвращение" впервые состоялся в январе 1998 года, объединив молодых исполнителей, выпускников ЦМШ и МССМШ имени Гнесиных. Некоторые из них в то время продолжили своё обучение за рубежом. Вернувшись домой на свои первые рождественские каникулы, бывшие однокашники решили встретиться на сцене, в рамках фестиваля камерной музыки под названием "Возвращение". С тех пор фестиваль ежегодно проводится в начале января.
Сегодня фестиваль "Возвращение" - яркое событие столичного концертного сезона. "Резиденты" фестиваля имеют международное признание; они являются лауреатами престижных премий, играют в лучших западных и российских оркестрах, а также преподают в отечественных, европейских и американских вузах.
Среди артистов, которые за годы существования фестиваля вошли в его основной исполнительский состав, - гобоист Дмитрий Булгаков, скрипачи: Роман Минц, Айлен Притчин, Борис Абрамов; альтист Тимур Якубов, виолончелист Борис Андрианов, пианисты: Яков Кацнельсон, Ксения Башмет, Екатерина Апекишева, Александр Кобрин, Вадим Холоденко, Андрей Гугнин и др.
Среди дебютантов нынешнего года - Камерный оркестр Entre Nous под руководством Азима Каримова, альтист Руст Позюмский, органистка Мария Черепанова, пианистка Варвара Мягкова.