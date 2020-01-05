В Якутии полиция нашла прострелившего трансформатор

Якутские полицейские выявили человека, который выстрелом из ружья повредил трансформатор, из-за чего часть домов в городе Мирный попала под ограничение электроснабжения, сообщила пресс-служба МВД России по Республике Саха.

"Предварительно установлено, что 55-летний местный житель по неосторожности произвел выстрел из охотничьего гладкоствольного ружья в сторону подстанции, и повредил радиатор охлаждения трансформатора", - уточнили в пресс-службе​​​.

По этому факту проводится проверка.

Аварийное отключение электричества в Мирном произошло вечером 3 января. Энергетики, которым пришлось срочно ремонтировать трансформатор подстанции "Западная" в Мирном, обнаружили пулевое отверстие в радиаторе и сразу сообщили об этом в полицию.