В Ингушетии задержали разрушителей древних башен

Двое мужчин задержаны правоохранительными органами Ингушетии по подозрению в разрушении старинных башен исторического селения Бейни. Вандалы разбирали древние строения ради уникальных арочных камней с древними петроглифами, которые вывозили в Чечню для продажи, сообщает "Интерфакс".

Башни села Бейни относятся к Джейрахско-Ассинскому государственному историко-архитектурному и природному музею-заповеднику. Как писала "РГ", следы разрушений были замечены в декабре, происшествие шокировало местных жителей. Всего было разломано четыре арочных проема башен, а в округе от 100 до 400 метров найдены десятки фрагментов комплекса.

Расхитителей удалось быстро вычислить, они признались в содеянном, но просили не называть их имена, чтобы избежать общественного порицания. Родственники вандалов взяли на себя обязательство полностью восстановить разрушенные башни.