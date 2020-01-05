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05.01.2020 10:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ингушетии задержали разрушителей древних башен

Текст: Наталья Коротченко

Двое мужчин задержаны правоохранительными органами Ингушетии по подозрению в разрушении старинных башен исторического селения Бейни. Вандалы разбирали древние строения ради уникальных арочных камней с древними петроглифами, которые вывозили в Чечню для продажи, сообщает "Интерфакс".

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Башни села Бейни относятся к Джейрахско-Ассинскому государственному историко-архитектурному и природному музею-заповеднику. Как писала "РГ", следы разрушений были замечены в декабре, происшествие шокировало местных жителей. Всего было разломано четыре арочных проема башен, а в округе от 100 до 400 метров найдены десятки фрагментов комплекса.

Расхитителей удалось быстро вычислить, они признались в содеянном, но просили не называть их имена, чтобы избежать общественного порицания. Родственники вандалов взяли на себя обязательство полностью восстановить разрушенные башни.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия

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