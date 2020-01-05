В Кубке России по баскетболу началась полуфинальная стадия

Нынешний розыгрыш Кубка России необычен по двум причинам. Во-первых, упразднен "Финал четырех", проводимый бессменно с 2003 по 2019 годы. Во-вторых, никогда раньше в квартете сильнейших команд турнира не отсутствовали представители элиты, в данном случае - Единой лиги ВТБ. Одним из авторов сенсационных результатов четвертьфинала стал действующий чемпион Суперлиги 1 БК "Самара", оставивший не у дел пермскую "Парму".

Однако сегодня волжане, считавшиеся безусловным фаворитом борьбы с "Уралмашем", начали встречу в городе Верхняя Пышма Свердловской области неудачно. Стартовая четверть была проиграна с разницей в 11 очков - 12:23. Неожиданностью это выглядело на фоне положения команд в таблице первого дивизиона чемпионата Суперлиги. Здесь "Самара" идет на втором месте с балансом побед и поражений 11-3, а "Уралмаш" лишь на восьмой позиции из 16 участников (7-6). Правда, нельзя забывать, что в Кубке России соискателям трофея запрещено использовать в своих рядах иностранных легионеров (в Суперлиге их лимит - два баскетболиста). У "Самары" в число лучших бомбардиров входит американский защитник Баден Яксен, в составе хозяев не имели права выйти на площадку его соотечественники Джозеф Тейлор и Аарон Паркс, которые обычно вносят серьезный вклад в командную копилку.

Общий класс российских игроков "Самары" все же сказался в третьей четверти. Начав ее с 27:35, подопечные серебряного призера чемпионата мира-1994 Игоря Грачева сравняли счет, и сразу вышли вперед после точных штрафных бросков Виктора Кашина на 29-й минуте. Полученное лидерство волжане до конца встречи не упускали, их максимальный отрыв достигал десяти очков. Перед ответной игрой в Самаре, назначенной на 13 февраля, чемпион Суперлиги выглядит явным фаворитом. Но и уральской команда, возглавляемая Олегом Мелещенко, вполне по силам взять реванш в гостях, где одним из возможных исходов может стать даже и ничья - при двухматчевой борьбе конечное равенство сил в отдельно взятой баскетбольной игре допускается.

Кубок России. Полуфинал

"Уралмаш" (Екатеринбург) - БК "Самара" - 61:70

"Уралмаш": Карпачев 14, Зибиров 13…

БК "Самара": Пичкуров 23 (в т.ч. 5 дальних попаданий), Глазунов 12 (плюс 10 результативных передач), Дыбовский 12, Лавников 10…

Ответный матч - 13 февраля в Самаре.

"Восток-65" (Южно-Сахалинск) - "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда)

Первый матч - 23 января в Южно-Сахалинске.

Ответный матч - 13 февраля в Ревде.