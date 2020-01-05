США раскритиковали Европу за недостаточную поддержку в ситуации вокруг Ирана

Госсекретарь CША Майк Помпео подверг критике ряд европейских стран за недостаточную поддержку Вашингтона в ходе эскалации ситуации вокруг Ирана из-за убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

В интервью Fox News глава внешнеполитического ведомства США отметил, что он "потратил последние полтора-два дня в разговорах с партнерами в регионе", объясняя им ситуацию и пытаясь заручиться поддержкой.

Впрочем, реакция ближайших союзников по НАТО, весьма неоднозначно воспринявших безрассудные провокационные действия США по физическому уничтожению высокопоставленного официального лица ИРИ на территории Ирака, оказалась далека от ожиданий в Вашингтоне.

"Честно говоря, европейцы не помогают так, как я бы этого хотел, - заявил Майк Помпео. - Британцы, французы, немцы - все они должны понять, что предпринятые американцами действия спасли жизни в Европе".

Никаких доказательств этому тезису, разумеется, общественности предоставлено не было.

Вполне возможно, что недовольство Майка Помпео вызвало и направленное накануне Евросоюзом приглашение главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу посетить Брюссель для проведения переговоров о ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил "обеспокоенность" в связи с убийством генерала КСИР Касема Сулеймани. В Европе всерьез опасаются неконтролируемого развития американо-иранского конфликта, возможного выхода Тегерана из СВПД и форсированного продолжения ядерной программы ИРИ с непредсказуемыми последствиями для ситуации в ближневосточном регионе.