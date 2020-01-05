США уведомили Ирак об ударе по Сулеймани за несколько минут до атаки

Вашингтон за несколько минут до нанесения удара по генералу иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касему Сулеймани и нескольким высокопоставленным лицами из шиитских организаций уведомил Багдад о своих планах. Об этом 5 января заявил премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди. При этом иракская сторона не давала согласия на операцию. Об этом сообщает панарабский телеканал Al-Arabiya.

Напомним, конгресс США также не знал о намерении нанести удар по генералу Сулеймани. Об этом заявил глава комитета конгресса по иностранным делам Элиот Энгел, его заявление опубликовано на сайте правительства США 3 января. Проведение столь серьезных операций без согласия конгресса он назвал ударом по полномочиям Палаты представителей.

Генерал Касем Сулеймани, глава спецподразделения "Аль-Кудс" в составе иранского Комитета стражей исламской революции (КСИР), был убит при налете американской авиации на аэропорт Багдада.