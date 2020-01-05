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05.01.2020 08:53
Рубрика: В мире

Тело генерала Сулеймани доставили в Иран

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Тела убитых американцами в Багдаде руководителя спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, а также сопровождавших его офицеров корпуса доставили в Иран.

Фото: Majdi Mohammed/ AP
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Как сообщила пресс-служба КСИР, самолет с телами приземлился в аэропорту города Ахваз, откуда и начнутся траурные мероприятия. Затем церемония прощания продолжится в Мешхеде и Тегеране. Похоронят Сулеймани седьмого января в его родной провинции Керман.

Ожидается, что в прощании с убитым генералом, который являлся в Иране символом противостояния США и Западу, примут участие сотни тысяч жителей страны.

Касем Сулеймани и его сопровождающие были убиты в результате операции Пентагона в ночь на третье января в аэропорту Багдада. Среди жертв налета - заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне назвали убитых причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. В Тегеране в свою очередь пообещали США отомстить за смерть своих военных.

В мире Ближний Восток Иран Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

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