В базу Интерпола с "красным углом" внесены около 3 тысяч человек из РФ

В центральную базу Интерпола с так называемым "красным углом" за совершенные в России преступления включены около трех тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Отмечается, что в 2019 году по инициативе правоохранительных органов России Интерпол издал 419 уведомлений с "красным углом". Всего же по запросам России изданы и действуют в настоящее время порядка 3 тысяч подобных уведомлений.

В МВД разъяснили, что в Интерполе существует всего 8 видов уведомлений, каждое из которых имеет определенный цвет. Самый известный вид - красный. Он обозначает розыск особо опасных преступников с целью их задержания и выдачи.

Всего с применением возможностей Интерпола российскими правоохранительными органами объявлены в розыск более 7,6 тысячи обвиняемых или осужденных. Свыше 1 тысячи подследственных попали в базу Интерпола в 2019 году.

Отмечается, что с участием Национального центрального бюро Интерпола при МВД России в минувшем году 181 обвиняемый был задержан, 97 преступников были возвращены России. 30 находящихся под следствием в других странах фигурантов были переданы зарубежным правоохранительным органам.

Ранее "Российская газета" со ссылкой на министра внутренних дел России генерала полиции Владимира Колокольцева сообщала, что в 2018 году в Россию при помощи каналов международной организации уголовной полиции (Интерпол) были выданы свыше 70 обвиняемых.