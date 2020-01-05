Новости

SpaceX запустит еще 60 спутников системы Starlink 13:56
Юрий Лоза раскритиковал фильм "Текст" 13:56
МИД Ирана вызвал посла Швейцарии из-за заявлений президента США 13:52
В базу Интерпола с "красным углом" внесены около 3 тысяч человек из РФ 13:46
Вышел трейлер сериала с Аль Пачино "Охотники" 13:45
Иран резко отреагировал на угрозы Трампа нанести удары по объектам культуры 13:32
Вышел новый трейлер "Доктора Дулиттла" 13:24
На Суматре найден самый большой в мире цветок-паразит 13:22
Катки в Парке Горького и ВДНХ можно оплатить картой "Тройка" 13:04
В Краснодаре под колесами пассажирского поезда погиб мужчина 12:56
Какие автомобили можно купить в 2020 году за 600 тысяч рублей 12:25
Правительство утвердило типовые оклады судебных приставов 12:21
В новой службе судебных приставов будет 48 генералов 12:12
На Урале мать опровергла рассказ дочери о визитах педофила 12:10
В горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист 11:59
В Петербурге скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко 11:51
Минпромторг поддержал отечественных разработчиков цифровых платформ 11:42
ВКС РФ получат шесть Ту-95МС с новыми возможностями 11:34
В Греции зафиксировали подготовку США к эвакуации из Ирака 11:31
В Японии призвали ужесточить закон о миграции после побега Гона 11:29
США перебрасывают в Кувейт более 4 тысяч военнослужащих 11:12
Дед Мороз забыл в метро мешок с подарками и посох 11:07
Под Уфой шестеро рыбаков потерялись в поле 11:03
В Якутии полиция нашла прострелившего трансформатор 10:40
В Ингушетии задержали разрушителей древних башен 10:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Путь к Рождеству: как узнать хорошего священника
Путь к Рождеству: как узнать хорошего священника
05.01.2020 13:46
Рубрика: Происшествия

В базу Интерпола с "красным углом" внесены около 3 тысяч человек из РФ

Текст: Иван Петров

В центральную базу Интерпола с так называемым "красным углом" за совершенные в России преступления включены около трех тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Отмечается, что в 2019 году по инициативе правоохранительных органов России Интерпол издал 419 уведомлений с "красным углом". Всего же по запросам России изданы и действуют в настоящее время порядка 3 тысяч подобных уведомлений.

В МВД разъяснили, что в Интерполе существует всего 8 видов уведомлений, каждое из которых имеет определенный цвет. Самый известный вид - красный. Он обозначает розыск особо опасных преступников с целью их задержания и выдачи.

Колокольцев: Все больше преступлений совершается с использованием IT

Всего с применением возможностей Интерпола российскими правоохранительными органами объявлены в розыск более 7,6 тысячи обвиняемых или осужденных. Свыше 1 тысячи подследственных попали в базу Интерпола в 2019 году.

Отмечается, что с участием Национального центрального бюро Интерпола при МВД России в минувшем году 181 обвиняемый был задержан, 97 преступников были возвращены России. 30 находящихся под следствием в других странах фигурантов были переданы зарубежным правоохранительным органам.

Ранее "Российская газета" со ссылкой на министра внутренних дел России генерала полиции Владимира Колокольцева сообщала, что в 2018 году в Россию при помощи каналов международной организации уголовной полиции (Интерпол) были выданы свыше 70 обвиняемых.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД

Главное сегодня

В Кении совершена атака на базу ВМФ США
В Петербурге скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
СМИ: Трамп велел убить Сулеймани вопреки информации разведки
Сразу 20 машин ушли под лед во Владивостоке
Трамп пообещал ударить по 52 целям в Иране при атаке на американцев