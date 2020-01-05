В Греции зафиксировали подготовку США к эвакуации из Ирака

На фоне резкого обострения отношений между США и Ираном после убийства американцами руководителя спецподразделения "Кудс" иранского КСИР генерала Касема Сулеймани Вашингтон приступили к наращиванию своей военной группировки в Восточном Средиземноморье.

Как сообщила греческая газета "Kathimerini", в последние дни на военную базу США Суда-бей, расположенную на острове Крит, прибыли 4 конвертоплана CV-22B "Оспри" и два военно-транспортных самолета C-130 "Геркулес".

Наращивание сил на расположенном рядом с ближневосточным регионом военном объекте США в Греции призвано обеспечить возможные операции по эвакуации американского дипломатического и военного персонала из Ирака и соседних с ним стран, отмечает "Kathimerini".

Ранее стало известно, что Пентагон начал передислокацию в Кувейт более четырех тысяч военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии.