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05.01.2020 11:31
Рубрика: В мире

В Греции зафиксировали подготовку США к эвакуации из Ирака

Текст: Александр Гасюк

На фоне резкого обострения отношений между США и Ираном после убийства американцами руководителя спецподразделения "Кудс" иранского КСИР генерала Касема Сулеймани Вашингтон приступили к наращиванию своей военной группировки в Восточном Средиземноморье.

Как сообщила греческая газета "Kathimerini", в последние дни на военную базу США Суда-бей, расположенную на острове Крит, прибыли 4 конвертоплана CV-22B "Оспри" и два военно-транспортных самолета C-130 "Геркулес".

Фото: Evan Vucci/ AP
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Наращивание сил на расположенном рядом с ближневосточным регионом военном объекте США в Греции призвано обеспечить возможные операции по эвакуации американского дипломатического и военного персонала из Ирака и соседних с ним стран, отмечает "Kathimerini".

Ранее стало известно, что Пентагон начал передислокацию в Кувейт более четырех тысяч военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии.

В мире Европа Греция В мире США Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

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