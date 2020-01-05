США перебрасывают в Кувейт более 4 тысяч военнослужащих

Пентагон начал передислокацию в Кувейт более четырех тысяч военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии. Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, которое ссылается на официального представителя 82-1 дивизии, уже порядка 700 человек были отправлены в Кувейт, еще 3,5 тысячи перебросят туда в течение нескольких дней.

Перемещение войск происходит ввиду роста напряженности на Ближнем Востоке после убийства американскими ВВС командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Ирана генерала Касема Сулеймани. Он был убит в Багдаде вместе с еще несколькими высокопоставленными лицами, включая представителей руководства шиитского движения "Хезболла". Иран пообещал отомстить за смерть Сулеймани.