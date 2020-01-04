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04.01.2020 04:15
Рубрика: В мире

Иран напомнил ООН о своем праве на самооборону

Власти Ирана направили письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности. В нем идет речь о ситуации вокруг убийства в Ираке генерала КСИР Касема Сулеймани, а также содержится призыв осудить действия Вашингтона.

Фото: KHAMENEI.IR / AFP
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Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи обращает в письме внимание, что вместо заявленной борьбы с терроризмом, США сражаются против тех, кто противостоит террористам. "Это серьезно подрывает региональные и глобальные усилия по борьбе с международным терроризмом", - цитирует ТАСС документ.

Тахт-Раванчи убежден, что действия Вашингтона направлены на эскалацию напряженности в уже беспокойным регионе, и США понесут ответственность за последствия. Иранский дипломат подчеркивает, что в соответствии с международным законодательством его страна оставляет за собой все права предпринять необходимые меры. В частности, использовать свое право на самооборону.

Ранее в Минобороны России заявили о неоспоримых заслугах командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Под прямым руководством Сулеймани было организовано вооруженное сопротивление международным террористическим группировкам ДАИШ и "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

Напомним, накануне по распоряжению президента США Дональда Трампа Пентагон провел в Ираке операцию по ликвидации Сулеймани. Вместе с ним были убиты около 10 человек, включая заместителя командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис.

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