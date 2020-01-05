В Японии призвали ужесточить закон о миграции после побега Гона

Министр юстиции Японии Масако Мори заявила, что начато расследование касательно того, каким образом Карлос Гон, бывший глава Nissan, смог покинуть Японию, где находился под домашним арестом в ходе следствия по делу о финансовых нарушениях. Министр также подчеркнула, что бегство Гона "непростительно" и пообещала усилить миграционный контроль. Об этом 5 января сообщает японское издание Mainichi.

По словам Мори, необходимо усилить проверку выезжающих из Японии, чтобы избежать повторения подобных случаев. При этом Мори не уточнила, какие именно действия намерен предпринять Токио.

В настоящий момент Карлос Гон находится в Ливане, куда прилетел через Стамбул с помощью турецкой авиакомпании MNG Jet. Он неоднократно заявлял о своей невиновности и обещал в среду рассказать прессе про свое видение дела.