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05.01.2020 11:29
Рубрика: В мире

В Японии призвали ужесточить закон о миграции после побега Гона

Текст: Константин Волков
Фото: Harold Cunningham/Getty Images Фото: Harold Cunningham/Getty Images
Фото: Harold Cunningham/Getty Images

Министр юстиции Японии Масако Мори заявила, что начато расследование касательно того, каким образом Карлос Гон, бывший глава Nissan, смог покинуть Японию, где находился под домашним арестом в ходе следствия по делу о финансовых нарушениях. Министр также подчеркнула, что бегство Гона "непростительно" и пообещала усилить миграционный контроль. Об этом 5 января сообщает японское издание Mainichi.

Фото: REUTERS
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По словам Мори, необходимо усилить проверку выезжающих из Японии, чтобы избежать повторения подобных случаев. При этом Мори не уточнила, какие именно действия намерен предпринять Токио.

В настоящий момент Карлос Гон находится в Ливане, куда прилетел через Стамбул с помощью турецкой авиакомпании MNG Jet. Он неоднократно заявлял о своей невиновности и обещал в среду рассказать прессе про свое видение дела.

В мире Восточная Азия Япония

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