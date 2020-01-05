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05.01.2020 15:21
Рубрика: В мире

В Японии выяснили, как Карлос Гон смог сбежать из страны

Текст: Александр Ленин (Токио)
В японском международном аэропорту Кансай не проверяли багаж бизнес-джета, на котором территорию островного государства покинул подозреваемый в совершении финансовых преступлений экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на осведомленные источники.
Фото: Harold Cunningham/Getty Images Фото: Harold Cunningham/Getty Images
Фото: Harold Cunningham/Getty Images

Местная полиция пришла к выводу, что топ-менеджер находился в одной из крупногабаритных коробок, которые погрузили на борт.

Фото: Harold Cunningham/Getty Images
В Японии призвали ужесточить закон о миграции после побега Гона

По некоторым данным, в Японии существует практика, в соответствии с которой по договоренности с капитаном воздушного судна багаж частных бизнес-джетов могут не подвергать проверке. В этом случае именно так и поступили. Коробки даже не просветили рентгеном.

Местные стражи порядка восстановили события, которые предшествовали исчезновению Карлоса Гона из Японии. Бизнесмен 29 декабря один вышел из своего дома в центре Токио. В этот же день из аэропорта Кансай вылетел частный самолет, который через 12 часов приземлился в Стамбуле. Карлос Гон по всей видимости находился на борту, куда его пронесли в одной из коробок багажа. В Турции предприниматель пересел на другой бизнес-джет, который 30 декабря доставил его в Бейрут.

Фото: AP Photo/Christophe Ena
Власти Ливана получили ордер на арест бывшего босса Nissan Карлоса Гона

Карлос Гон находился в Токио под домашним арестом, в связи с чем ему было запрещено покидать японскую территорию. Местная прокуратура обвиняет мужчину в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Очередные судебные слушания в отношении Карлоса Гона должны были пройти в апреле этого года. Сам подозреваемый отрицает свою причастность к противоправным деяниям и говорит, что его преследование было организовано в результате сговора представителей крупного бизнеса и высокопоставленных чиновников. Бывший глава Nissan подчеркивает, что его права в Японии грубо нарушались.

Официальный Токио собирается добиваться выдачи Карлоса Гона. Препятствием к этому является отсутствие соглашения между Японией и Ливаном о взаимной выдаче преступников. Японские власти намерены в ближайшее время ужесточить контроль на границе после инцидента с бегством предпринимателя.

В мире Восточная Азия Япония

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