В новой службе судебных приставов будет 48 генералов

Глава государства присвоил директору Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову звание генерал-полковника внутренней службы и штатную структуру ведомства. Установлена и предельная численность генералов в ведомстве: в службе принудительного исполнения может быть не более 48 должностей высшего начальствующего состава. Кстати, пока штатное расписание предусматривает только 20 генеральских должностей.

С 1 января значительно повышен статус службы судебных приставов: ведомство становится полноценной силовой структурой. Ее сотрудники получат офицерские звания и соцпакет, как в других правоохранительных органах. При этом усиливаются и требования к самим судебным приставам.

Судебным приставам нельзя будет иметь двойное гражданство. Не наденут мундиры на судимых. Регулярно сотрудников ведомства будут проверять на алкоголь и наркотики. В службе судебных приставов появится свой кодекс этики, обязательный к исполнению. За нарушение будут строго наказывать вплоть до увольнения.

Всего реформа затронет почти 62 тысячи человек.