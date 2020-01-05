В огне австралийских пожаров увидели "лик дьявола"

Кроваво-красная полоса на небе от масштабных пожаров заволокла юго-восток Австралии в воскресенье. Жители охваченных огнем районов ищут убежище от смертельного стихийного бедствия. Глава пожарной службы штата Новый Южный Уэльс в Австралии назвал субботу "одним из самых худших дней за всю историю страны", сообщает CNN.

“There’s a big devil face in it.” https://t.co/3L6oZPlQ3i — csd (@csd) January 5, 2020

Тем временем в Сиднее и Канберре установлены новые температурные рекорды. По мнению экспертов, предсказания о кошмаре от лесных пожаров сбылись. Только в субботу было выпущено более десятка предупреждений о чрезвычайной ситуации.

На снимках, сделанных в городке Памбула в штате Новый Южный Уэльс, виден заполненный дымом пейзаж с пустынными улицами, освещенными сверкающим красным небом.

Кроваво-красные облака, протянувшиеся приблизительно на 30 километров, возвышаются над городом Эдэмом. Там сотни жителей нашли убежище на пляже по совету полиции, сказал один из жителей города в интервью телеканалу. Многие дома были разрушены в этом районе, чиновники заявили, что опасаются гибели людей.

По данным Национальной службы пожарной охраны Нового Южного Уэльса, в штате произошло 146 пожаров, из которых 65 не прекращаются. Около 2700 пожарных продолжали бороться с огнем в воскресенье.

Как отметил Шейн Фицсиммонс, начальник пожарной службы штата, в Новом Южном Уэльсе уничтожена значительная часть имущества. По его словам, 47-летний мужчина умер от остановки сердца во время тушения пожара, угрожавшего дому его друга в Батлоу. Этот человек стал 24-м, погибшим в Австралии от пожаров за последние два месяца. Еще два человека считаются пропавшими без вести.

Четыре пожарных в штате Новый Южный Уэльс были госпитализированы из-за вдыхания дыма, теплового истощения и ожогов рук. По словам Фицсиммонса, в ближайшие дни из-за скорости ветра на юго-востоке страны могут снова усилиться пожары.

Фицсиммонс раскритиковал премьер-министра, заявив, что он был ошеломлен вчерашним сообщением, что три тысячи военных резервистов будут направлены на помощь пожарным.

По его словам, канцелярия Скотта Моррисона не сообщила ему о дополнительных ресурсах, о которых он узнал из сообщений СМИ. "Я был разочарован и расстроен в середине одного из наших худших дней массовым смещением и перемещением людей", - сказал он.

Тем временем австралийский авиаперевозчик Qantas в воскресенье отменил все рейсы в столицу страны Канберру и обратно из-за дыма и опасных погодных условий. Пассажир авиакомпании заметил огромные облака, вызванные пожарами над Новым Южным Уэльсом во время рейса из Сиднея в Мельбурн в воскресенье. По словам метеорологов CNN, они представляют собой огненные кучево-дождевые облака, которые образуются, когда горячий воздух поднимается вверх в атмосферу от наземного огня. Воздух охлаждается и конденсируется, в результате чего образуется облако такого устрашающего света.

Многие пользователи соцсетей оказались шокированы снимком, который разместил один из австралийских фермеров. На нем на фоне красного зарева многие увидели "лик дьявола", сообщает News.com.au.

Фермер, выпускающий молочную продукцию, провел 13 часов, защищая свое имущество от пожара, которое, по его словам, извергало 100-метровые огненные шары.

Пожары уничтожили область, которая является ключевой средой обитания австралийских сумчатых. В результате пожаров только за последнюю неделю в огненной ловушке оказались и погибли, по данным экологов, около 350 коал.

По мнению местных жителей и большинства экспертов, некомпетентность правительства страны привела к столь ощутимым последствиям пожаров. Британская The Guardian критикует решение Мориссона заниматься пиаром и делать политическую рекламу в тот момент, когда сотни пожарных рискуют жизнями и героически борются с пожарами. Речь идет об агитационном предвыборном ролике, который выпустила команда премьера в самый разгар стихийного бедствия.

Житель штата Новый Южный Уэльс Крис Калверт в интервью каналу 7-TV буквально умолял Моррисона не позволить погибнуть большему числу людей.

"Мы знали, что это будет плохо, но мы не знали то, насколько нам будет плохо в отличие от вас. Людям нужна помощь. Австралия напугана. Моррисон, пожалуйста, надень перчатки, приезжай сюда и посмотри на меня", - сказал Калверт.