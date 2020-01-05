В России появятся официальные платформы для инвестирования

С 1 января 2020 года в России начинается регулирование краундфандинга (розничного финансирования). Речь идет о проектах, когда несколько физических или юридических лиц вкладывают деньги с использованием интернет-площадки (инвестиционные платформы). Они существовали и ранее, но не регулировались.

Из закона следует, что через платформы можно будет предоставлять займы, приобретать ценные бумаги и утилитарные цифровые права. Ценные бумаги при инвестировании могут размещаться только через закрытую подписку.

Оператором платформы будет хозяйственное общество, включенное Банком России в специальный реестр. С лицом, привлекающим инвестиции, оператор будет заключать договор об оказании услуг по привлечению инвестиций, с инвестором - договор об оказании услуг по содействию в инвестировании. Между собой стороны заключают через платформу договор инвестирования. Платформа должна будет иметь минимум 5 миллионов рублей собственного капитала.

Инвесторами могут становиться как граждане (с ограничением в 600 тысяч рублей в год для неквалифицированного инвестора), так и организации. При этом сумма инвестиций, привлеченных на всех платформах одним лицом, будет ограничена миллиардом рублей в год. К платформе можно будет подключаться через мобильное приложение.