В Тегеране ответили на угрозы Трампа нанести удары по Ирану

Вашингтон не осмелится нанести удары по 52 объектам в Исламской Республике, которыми ранее угрожал президент США Дональд Трамп. С таким заявлением выступил командующий вооруженными силами ИРИ Абдулрахим Мусави.

"В ходе вероятного конфликта в будущем, на который я сомневаюсь, что им хватит смелости, станет ясно, к какому месту будут относиться эти цифры - 5 и 2", - говорится в сообщении пресс-службы иранских ВС.

Мусави отметил, что подобные заявления американского президента являются элементом антииранской пропагандистской кампании.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты "очень быстро и очень сильно" ответят Ирану в случае атаки на американцев в ответ на убийство руководителя спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Глава Белого дома пригрозил уничтожить 52 цели на территории Ирана.