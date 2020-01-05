Заседание парламента Ирана началось со скандирования лозунга "Смерть США!"

Депутаты иранского меджлиса (парламента) посвятят в воскресенье очередное открытое заседание обсуждению ответных мер на убийство США руководителя спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Как сообщило агентство Fars, парламентарии в начале сессии собрались у президиума и несколько минут скандировали лозунги "Смерть США!", "Смерть Израилю!". Многие депутаты тут же выступили за жесткую месть Вашингтону.

Председатель парламента Али Лариджани поддержал антиамериканские призывы своих коллег.

"Господин Трамп! Это голос всей иранской нации, услышьте его!" - сказал спикер меджлиса, обращаясь к президенту США Дональду Трампу.

Ранее стало известно, что самолет с телами Касема Сулеймани и сопровождавших его офицеров КСИР приземлился в аэропорту иранского города Ахваз, где начнутся траурные мероприятия. Затем церемония прощания с убитыми в Багдаде в результате операции Пентагона иранскими военными продолжится в Мешхеде и Тегеране. Похоронят генерала Сулеймани седьмого января в его родной провинции Керман.