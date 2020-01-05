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05.01.2020 12:49
Рубрика: Спорт

"Золотой бедуин" позвал к очередной победе героев "Дакар-2020"

Текст: Юрий Сизов
Знатоки на Востоке никогда не забудут напомнить, что не только знаменитый фонтан короля Фахда, способный выбрасывать воду со скоростью 375 км/час, был и остается в ОАЭ визуальной достопримечательностью древнего Джидда, где сегодня дан старт мировому марафону "Дакар-2020".

Название этого арабского экономического чуда страны здесь связывают, прежде всего, с библейским преданием о прародительнице Еве, могила которой является одним из исторических символов мегаполиса на Красном море.

Фото: Пресс-служба Mazda.
Mazda CX-5 подверглась тюнингу в стиле Дакара

В летописи гоночных состязаний, которые проводятся уже в 42-ой раз, его маршрут лишь во второй раз проложен по территории одной страны. Комментаторы напоминают, что в минувшем году он тоже пролегал по извилистым трассам Перу, стартовав и финишировав в столице страны Лиме.

Всего к январскому ралли в песках Саудовской Аравии допущено, по предварительным данным, более 300 экипажей из 68 стран. Самым многочисленным эксперты называют класс мотоциклов, в котором заявлено 114 участников. Кроме того, на старт ралли-марафона сегодня вышли 23 квадроцикла, 83 автомобиля, 45 багги и 46 грузовиков. Россиян, уточняет ТАСС, не будет только в классе квадроциклов.

Правда, и в категории автомобилей полностью российских экипажей нет, но сразу в пяти командах есть представили России. А для мотогонщика Дмитрия Агошкова это будет уже второе участие в "Дакаре". В прошлом году он закончил гонку досрочно - после схода на восьмом этапе. К сожалению, в ОАЭ не покорит скоростную трассу из-за травмы Анастасия Нифонтова, которая в прошлом году стала первой мотогонщицей в истории марафона, преодолевшей всю дистанцию ралли без посторонней помощи.

В классе багги свое мастерство в очередной раз будет доказывать экипаж Сергея Карякина. этой же категории на старт выйдут еще два экипажа, где в паре с российскими пилотами будут соревноваться белорусские штурманы: Алексей Шмотьев и Андрей Рудницкий, а также Илья Роус и Антон Яращук.

Как уже сообщал накануне "СОЮЗ", российские тяжеловесы представлены сразу четырьмя модернизированными грузовиками КАМАЗ-43509. У машин, которыми управляют легендарные Эдуард Николаев, Антон Шибалов, Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников, доработаны двигатель и гидроусилитель руля, усовершенствована компоновка для улучшения развесовки, а, кроме того, все машины получили автоматическую коробку передач.

Фото: Snag racing team
Сергей Карякин рассказал о предстоящем "Дакаре-2020"

Соперники у "Синей Армады" будут серьезными, не сомневаются местные обозреватели. Хотя Жерара де Роя среди конкурентов не будет. Из-за старой травмы спины голландец решил сменить статус пилота на спокойную должность тим-менеджера. Зато чех Мартин Мацик на "Ивеко", голландец Мартин ван ден Бринк на "Рено", чех Алеш Лопрайс на "Татре" и, конечно, старые и надежные друзья - белорусские гонщики МАЗа - Сергей Вязович, Александр Василевский и Алексей Вишневский остаются в списке претендентов на победу в одной линейке с представителями российского автопрома.

Напряженная борьба предстоит и у пилотов автомобилей, гарантируют организаторы соревнований. Toyota будет представлена победителем последнего соревнования - Насером Аль-Аттийя, на X-Raid Mini выступят экс-чемпионы Стефан Петерхансель и Карлос Сайнц. Выделяют эксперты и Язида Аль-Раджи, который знает трассу даже с закрытыми глазами, поскольку выступает на своей родине.

Попробовать себя в новом амплуа решил и известный гонщик "Формулы-1" Фернандо Алонсо. Его штурманом будет знаменитый Марк Кома, который выигрывал "Дакар" пять раз. Алонсо выступит на Toyota, но к числу фаворитов его не относят. Алонсо и сам с этим согласен: "Сразу бороться за победу? Было бы очень смело так думать".

В этом году, уточняют в пресс-службе гонок, ее организаторы внесли два существенных изменения в правила. Дорожные книги, в которых указаны маршруты спецучастков, будут выдаваться только перед стартом каждого этапа. У штурманов не будет возможности подготовиться заранее, а значит, и цена их ошибок существенно возрастет. Еще одним нововведением станет возможность возвращения в гонку экипажей, которые сошли с дистанции. Если техника позволит продолжить им участие в ралли, они смогут выйти на старт очередного спецучастка, однако квалифицироваться будут уже в отдельном зачете. Смысл этого добавления, по мнению дирекции гонок, заключается в том, чтобы новички смогли набраться опыта перед следующими стартами.

Буквально перед стартом многодневного марафона новый директор ралли посчитал целесообразным напомнить его участникам, что главными факторами на Дакаре по-прежнему остаются скорость, выносливость и умение ориентироваться на месте. "Мы не пытаемся запутать вас, но в Саудовской Аравии тысячи дорог и перекрестков, так что задавайте себе правильные вопросы", - предупредил Давид Кастера.

Спорт Виды спорта Автомото Ралли "Дакар"

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