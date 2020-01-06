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Рубрика: Культура

Что пишет о триумфаторе "Золотого глобуса" зарубежная пресса

Текст: Валерий Кичин
С неожиданным для многих итогом "Золотого глобуса", назвавшего лучшим фильмом военную драму Сэма Мендеса "1917", в гонку за "Оскаром" включился новый игрок - единственный из заметных фильмов года, пока не известный в России ни зрителям, ни критикам.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Ситуация интригует. Что это за "темная лошадка" затесалась в ряды фаворитов, да так успешно, что их обскакала?

Конечно, не совсем "темная". Сэм Мендес, британский театральный режиссер, стал знаменит в киноиндустрии после фильма "Красота по-американски", потом удачно отметился в "военном кино" "Морпехами", сделал хорошую любовную мелодраму "Дорога перемен" с Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет и завоевал признание масс как автор двух успешных серий "бондиады" - "007. Координаты "Скайфолл" и "007. СПЕКТР". То есть зарекомендовал себя как режиссер многопрофильный и универсальный, если не сказать всеядный.

Его новый фильм "1917" переносит зрителей в годы Первой мировой войны на север Франции, где два капрала Том Блэйк (Дин-Чарльз Чепмен) и Уильям Скофилд (Джордж Маккей) получают задание пробраться через вражескую территорию, чтобы передать окруженным британским солдатам некое сообщение о коварном замысле противника - если успеть вовремя, оно позволит избежать многотысячных жертв. Ребята должны пройти свой опасный путь про разоренной войной стране, полагаясь только на себя и как можно скорее, чтобы предотвратить гибель товарищей, а для Тома - еще и гибель родного брата. Такой сюжет сам по себе предполагает серьезное напряжение в зале: мы вместе с героями проходим опасные зоны, где всё таит смерть.

Фото: "WDSSPR"
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Режиссер усугубляет этот саспенс приемом, который почти никогда не используется в игровом кино в масштабах целого фильма: весь сюжет от начала до конца снят именитым оператором Роджером Дикинсом ("Бегущий по лезвию 2049") одним планом, без того, что сегодня заменяет склейки. Монтаж только внутрикадровый. Это своего рода кинематографический подвиг, требующий точного режиссерского расчета, идеальной актерской дисциплины и изощренной операторской работы. В России такой прием использовал - и он стал сенсацией - Александр Сокуров в "Русском ковчеге", где наше путешествие по векам русской истории и залам Эрмитажа снималось одним непрерывным кадром. Затем Владимир Алеников снял учебный фильм "Мастерская" о "традиционном сборе" выпускников театрального института - тоже одним кадром (картину могли видеть зрители прошлогоднего онлайн-фестиваля "Дубль дв@"). Прием этот способен создать впечатляющий "эффект нашего присутствия" и как бы свободного наблюдения за ходом действия "в реальном времени". Но одновременно нельзя не почувствовать определенную формальность этого приема, его демонстративную, даже горделивую экспериментальность: режиссер ставит перед собой почти невыполнимую задачу и потом героически ее решает - аплодисменты! Такой прием просто обречен вести свое соло, уводя на второй план то, что должно составлять главный смысл фильма - его сюжет, развитие характеров, ассоциации с реальным опытом жизни, которые должна пробудить рассказанная нам история.

Судя по отзывам американской критики, именно такого рода претензии высказывают многие рецензенты фильма "1917". "Визуальным тщеславием" называет режиссерское решение критик Петер Собжински (портал "Роджер Эберт"). Оно "не может не привлекать к себе особое внимание, будь то особо эффектные движения камеры или, напротив, неуклюжие попытки прикрыть неизбежные разрывы действия и скрепляющие их "швы". Критик сравнивает намерения авторов фильма с усилиями создателей "Спасения рядового Райана" или "Взвода" - фильмов, заставляющих нас сполна прочувствовать ад войны. Но режиссеру хочется щегольнуть профессиональным блеском, с которым выполнена поставленная им техническая задача, и в этом, пишет критик, главная проблема фильма.

Фото: iStock
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Немецкий критик портала Film Rezensionen Оливер Армкнехт отмечает, что если Вторая мировая война в кино появляется очень часто, то Первая мировая большим кинематографом почти забыта - крупные проекты стали огромной редкостью. В этом смысле работа Мендеса вызывает и уважение и априорный интерес. Но действие фильма почти полностью сосредоточено на том, как два молодых бойца выполняют поставленную перед ними задачу. В пути они встречают и врагов и друзей, но эти встречи занимают несколько минут или даже секунд. Звездный состав фильма, объявленный на афишах, немного обманывает зрителей: и Колин Ферт, и Эндрю Скотт, и Бенедикт Камбербетч, и Марк Стронг являются на экране в крошечных эпизодах, у них практически нет ролей.

Критик признает, что технический прием, предложенный режиссером, имеет свои преимущества: мы буквально сливаемся с героями, и когда они останавливаются, чтобы сделать глоток воды, у зрителя возникает острое ощущение опасности - мы целиком заняты утолением жажды и не видим происходящего вокруг, но каждый миг может случиться что-то непоправимое, каждый момент может стать последним в жизни. Развитие действия в реальном времени автору рецензии представляется сильным приемом, чтобы показать происходящее в сознании этих двух героев. С другой стороны, отмечает критик, из фильма мы слишком мало узнаем о самой войне: "Зрелище иногда настолько сбивает тебя с толку, что чем дальше ты смотришь, тем меньше знаешь", - сетует рецензент.

Фото: Скриншот с видео
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О достоинствах фильма убедительно пишет Гленн Кокрейн из Screen Realm. Критик считает, что Сэм Мендес, основывая фильм на воспоминаниях собственного деда, снял свою лучшую картину, которую "можно назвать мастер-классом режиссуры". "Мендес исследует эффект отчужденности и безумия, которые несет война, в предельных ситуациях отчаяния и безнадежности". Гленн Кокрейн считает "1917" воплощением самой идеи кинематографа, когда мы наблюдаем огромную эпопею, которая разворачивается на наших глазах, не упуская из виду ни одной детали. Каждый кадр тщательно организован, камера становится как бы нашими глазами, словно мы сами - их третий попутчик в этом путешествии по кругам ада. Критик особо отмечает игру двух молодых актеров, уже засветившихся в фильмах уровня "Игры престолов" и "Капитан Фантастика", но недостаточно примелькавшихся, чтобы зритель не мог идентифицировать себя с героями. Рецензент считает картину "как минимум мучительной и мощной" и даже сравнивает ее с фильмом Элема Климова "Иди и смотри".

Случившаяся сегодня победа фильма "1917" на церемонии "Золотого глобуса" делает его сильным игроком в предстоящей премиальной кампании "Оскара". Тем интереснее.

Премьера картины в России намечена на 30 января.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Премия "Золотой глобус" Кино и театр с Валерием Кичиным

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